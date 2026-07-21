Pd, Lorenzo Pacini: "Vannacci? Se servirà il fucile...". Un'altra vergogna

Se i vertici del Partito democratico avessero ancora dei dubbi sul prendere o meno provvedimenti circa la condotta del loro assessore municipale di Milano, un ottimo assist arriva dal diretto interessato. Ovvero Lorenzo Pacini, il comunista pro-Pal e anti-Suv del centro-centro. Colui che ai microfoni della Zanzara aveva candidamente detto che «noi non siamo oscurantisti, noi i fascisti li combattiamo alle urne e poi a un certo punto se serve, se servirà, coi fucili». Ecco, ieri l’autocandidato sindaco dell’ala più radicale dem ha rincarato la dose parlando all’Adnkronos, dopo il polverone politico (Lega e Fratelli d’Italia) sollevato dal pezzo di Libero. Le sue dichiarazioni, ha spiegato, «sono state mistificate».

E poi ha minacciato pure querele. «Quello che ho detto è che l’estrema destra e anche Vannacci si sconfiggono con il voto democratico. E poi ho detto che siccome i fascisti, quelli veri, quando vanno al potere fanno le dittature, le dittature si combattono anche con i fucili, come ha insegnato la Resistenza in questo Paese. Questa per me è la linea», ha sottolineato.