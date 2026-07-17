Incendio a Milano, alta nube di fumo e odore acre: cos'è successo all'alba

Incendio in un palazzo vicino alla Rinascente in piazza Duomo: le fiamme sarebbero scoppiate poco prima delle 6 di questa mattina sul tetto di uno stabile nei pressi del noto negozio, proprio accanto a una delle piazze più importanti di Milano. Le cause del rogo, però, sono ancora in fase di accertamento, saranno le verifiche dei tecnici a chiarire l’origine delle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti subito con numerosi mezzi, comprese diverse autoscale, riuscendo a domare le fiamme.

Intanto, come si può vedere in diversi video circolati in rete in questi minuti, un'alta nube di fumo si è alzata dal palazzo interessato dall'incendio, che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele. La nube, che ha sprigionato un odore acre, ha attirato l’attenzione di passanti, turisti e lavoratori che in quel momento affollavano la zona. Per fortuna, sembra che al momento non siano coinvolte persone, né feriti né intossicati. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno temporaneamente regolato la circolazione e delimitato l’area per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

