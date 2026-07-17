Libero logo
Legge Elettorale
Scandalo Conte-Covid
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Incendio a Milano, alta nube di fumo e odore acre: cos'è successo all'alba

di
Libero logo
venerdì 17 luglio 2026
Incendio a Milano, alta nube di fumo e odore acre: cos'è successo all'alba

1' di lettura

Incendio in un palazzo vicino alla Rinascente in piazza Duomo: le fiamme sarebbero scoppiate poco prima delle 6 di questa mattina sul tetto di uno stabile nei pressi del noto negozio, proprio accanto a una delle piazze più importanti di Milano. Le cause del rogo, però, sono ancora in fase di accertamento, saranno le verifiche dei tecnici a chiarire l’origine delle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti subito con numerosi mezzi, comprese diverse autoscale, riuscendo a domare le fiamme.

Intanto, come si può vedere in diversi video circolati in rete in questi minuti, un'alta nube di fumo si è alzata dal palazzo interessato dall'incendio, che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele. La nube, che ha sprigionato un odore acre, ha attirato l’attenzione di passanti, turisti e lavoratori che in quel momento affollavano la zona. Per fortuna, sembra che al momento non siano coinvolte persone, né feriti né intossicati. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno temporaneamente regolato la circolazione e delimitato l’area per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.
 

tag
milano
incendio

A Milano Milano, "bastonate in piazza San Materno, è ora di dire basta!": lo sfogo dopo l'ennesima rissa

Un angolo di Medio Oriente A Milano la vera anima della cucina libanese 

La testimonianza Milano-choc, "ha difeso sua sorella: come lo hanno ridotto i maranza"

ti potrebbero interessare

Milano, "bastonate in piazza San Materno, è ora di dire basta!": lo sfogo dopo l'ennesima rissa

Milano, "bastonate in piazza San Materno, è ora di dire basta!": lo sfogo dopo l'ennesima rissa

Redazione
Depavimentare... a scapito di chi si muove e lavora

Depavimentare... a scapito di chi si muove e lavora

Milano-choc, "ha difeso sua sorella: come lo hanno ridotto i maranza"

Milano-choc, "ha difeso sua sorella: come lo hanno ridotto i maranza"

Alessandro Aspesi
Beppe Sala nel mirino dei pm: cosa rischia il sindaco di Milano

Beppe Sala nel mirino dei pm: cosa rischia il sindaco di Milano

Sandro Iacometti