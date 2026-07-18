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Milano, incendio al sesto piano di un palazzo: due morti e due intossicati

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sabato 18 luglio 2026
Milano, incendio al sesto piano di un palazzo: due morti e due intossicati

1' di lettura

Incendio in un appartamento al sesto piano di un palazzo a Milano, due morti. Il rogo è divampato poco dopo le 19.30 di oggi, sabato 18 luglio, in via Padre Placido Riccardi 23, quartiere Palmanova. Si registrerebbero due vittime, un uomo e una donna di cui non si conoscono ancora le generalità e i cui corpi sarebbero stati trovati dentro la casa, e due intossicati. Lo stabile è stato totalmente evacuato. Sei i mezzi del Comando dei vigili del fuoco di via Messina giunti in pochissimi minuti sul luogo dell'incendio per domare le fiamme che hanno avvolto l'immobile.

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