Milano choc, gambiano massacra un uomo con 20 coltellate alle spalle all'alba

Violenta aggressione in zona San Siro a Milano verso le 7.20 di questa mattina. Un cittadino gambiano di 22 anni, mentre camminava da solo in via Capecelatro, ha colpito alla schiena, con una ventina di fendenti, un italiano di 55 anni che si trovava fuori da un bar.

Il 22enne è stato bloccato da alcuni passanti e avventori di un bar, mentre il 55enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. La polizia giunta sul posto, ha arrestato l'uomo. Rimane ancora ignoto il motivo dell'aggressione, le indagini sono in corso.

Secondo le prime ricostruzioni il 55enne sarebbe stato colpito apparentemente senza motivo all'altezza del civico 77 di via Capecelatro. Il giovane gambiana stava camminando per strada quando ha improvvisamente estratto il coltello con una lama di 7 centimetri e colpito la vittima. L'azione è stata fermata da passanti e avventori del bar prima dell'intervento delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura che hanno bloccato l'uomo. Il 22enne è arrivato a Milano da fuori Lombardia e nei suoi confronti sta procedendo il pubblico ministero di turno.