Fontane posticce, vele, alberi morti: sinistra bocciata su arredi e verde

Sono ormai 10 anni che la narrazione dominante della Milano targata Giuseppe Sala ruota attorno all’ossessione per la sostenibilità e per la transizione ecologica. È evidente come l’ambizione del Comune sia stata quella di imporsi come capitale morale in questo senso, diventando quella metropoli verde, fresca e resiliente ai cambiamenti climatici di cui si sente nei proclami. Eppure, oltre a slogan sulla presunta “città dei 15 minuti” e battaglie ideologiche alle auto a colpi di Ztl e ciclabili, i fatti dimostrano che, quando la stagione estiva picchia, la bolla della propaganda si sgonfia, lasciando a nudo una realtà fatta di sciatteria, soluzioni di facciata e un’incompetenza gestionale.

Esempi lampanti di questo fallimento gli esperimenti di arredo urbano - da mani nei capelli - che hanno costellato l’estate milanese. Se lo scorso anno l’amministrazione inaugurava le pergole nelle piazze tattiche come fossero l’ennesimo prodigio di architettura sostenibile, la stagione attuale ha segnato un ulteriore passo indietro verso l’anti-estetica e l’inefficacia.

SOLUZIONI FALLIMENTARI

Sebbene sia noto che l’unica soluzione all’afa sia una seria e programmata piantumazione di alberi ad alto fusto, in grado di creare reale ombra e abbassare le temperature, quest’anno le piazze di Milano si sono popolate di improvvisate “vele ombreggianti” e “fontanelle” temporanee contenute in tristi pannelli di legno. Come in piazzale Gabriele Rosa in Corvetto o in via Monte Ortigara, poco più a nord, ad esempio, dove attorno a quello che pare un residuo di uno strano cantiere è tutto allagato: per ragioni igienico-sanitarie l’acqua deve fluire costantemente e l’assessorato non ha trovato soluzioni migliori.

Per gli interventi di quest’anno, tuttavia, Palazzo Marino ha evitato di fare particolare pubblicità, a differenza dello scorso anno quando il sindaco in persona aveva inaugurato la pergola di via Turroni in Crescenzago. «Dalle pergole inaugurate in pompa magna siamo passati alle vele ombreggianti: vere schifezze usate ormai come dormitorio», attacca il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Francesco Rocca. «Per non parlare di quei cubi orribili usati come fontanelle, che sono di una sciatteria da città del terzo mondo. È terzomondismo applicato al decoro urbano». Una critica politica, quella di Rocca, che va oltre alla già legittima critica estetica, dato che le soluzioni trovate paiono un attentato al decoro e alla vivibilità, proprio dal momento in cui l’intera sinistra milanese fa della questione climatica la sua prima battaglia.