Milano, pedina e molesta una 21enne al parco Segantini: come lo hanno incastrato

È stato arrestato il ragazzo, di 26 anni, che aveva prima seguito e poi molestato una ragazza al parco Segantini a Milano. Si tratta di un italiano di origini colombiane, finito in manette alla vigilia di Ferragosto con l’accusa di violenza sessuale. La vittima, invece, è una studentessa di 21 anni che era stata molestata il pomeriggio del 2 agosto in viale Liguria. Il 26enne prima l'avrebbe pedinata in metropolitana e poi sarebbe passato agli abusi in strada fino alla fuga su un bus. E proprio le tracce lasciate sul bus hanno finito per incastrarlo.
La giovane stava tornando a casa quando è avvenuto il raid in più atti. A darle una mano, dopo le molestie, è stata una passante che ha subito lanciato l'allarme e chiamato la polizia. Grazie alla denuncia della ragazza, i poliziotti hanno avviato le indagini e così hanno accertato che il 26enne aveva puntato la vittima in metropolitana seguendola poi fino alla fermata di Romolo, dove lei era scesa.
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A quel punto l'aggressore avrebbe cominciato a pedinarla, fino a coglierla di sorpresa alle spalle. Poi l'avrebbe buttata a terra e palpeggiata con violenza nelle parti intime. Dopo l’assalto, l’uomo era fuggito attraversando parco Segantini prima di salire su un bus della linea 47 fermo al capolinea. Proprio le immagini registrate sul mezzo pubblico hanno permesso a investigatori e inquirenti di risalire alla sua identità.