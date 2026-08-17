Milano, pedina e molesta una 21enne al parco Segantini: come lo hanno incastrato

È stato arrestato il ragazzo, di 26 anni, che aveva prima seguito e poi molestato una ragazza al parco Segantini a Milano. Si tratta di un italiano di origini colombiane, finito in manette alla vigilia di Ferragosto con l’accusa di violenza sessuale. La vittima, invece, è una studentessa di 21 anni che era stata molestata il pomeriggio del 2 agosto in viale Liguria. Il 26enne prima l'avrebbe pedinata in metropolitana e poi sarebbe passato agli abusi in strada fino alla fuga su un bus. E proprio le tracce lasciate sul bus hanno finito per incastrarlo.

La giovane stava tornando a casa quando è avvenuto il raid in più atti. A darle una mano, dopo le molestie, è stata una passante che ha subito lanciato l'allarme e chiamato la polizia. Grazie alla denuncia della ragazza, i poliziotti hanno avviato le indagini e così hanno accertato che il 26enne aveva puntato la vittima in metropolitana seguendola poi fino alla fermata di Romolo, dove lei era scesa.