Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Milano, pedina e molesta una 21enne al parco Segantini: come lo hanno incastrato

di
Libero logo
lunedì 17 agosto 2026
Milano, pedina e molesta una 21enne al parco Segantini: come lo hanno incastrato

1' di lettura

È stato arrestato il ragazzo, di 26 anni, che aveva prima seguito e poi molestato una ragazza al parco Segantini a Milano. Si tratta di un italiano di origini colombiane, finito in manette alla vigilia di Ferragosto con l’accusa di violenza sessuale. La vittima, invece, è una studentessa di 21 anni che era stata molestata il pomeriggio del 2 agosto in viale Liguria. Il 26enne prima l'avrebbe pedinata in metropolitana e poi sarebbe passato agli abusi in strada fino alla fuga su un bus. E proprio le tracce lasciate sul bus hanno finito per incastrarlo.

La giovane stava tornando a casa quando è avvenuto il raid in più atti. A darle una mano, dopo le molestie, è stata una passante che ha subito lanciato l'allarme e chiamato la polizia. Grazie alla denuncia della ragazza, i poliziotti hanno avviato le indagini e così hanno accertato che il 26enne aveva puntato la vittima in metropolitana seguendola poi fino alla fermata di Romolo, dove lei era scesa.

Matera, 18enne marocchino molesta due donne in spiaggia: finisce malissimo

Violenza sessuale ai danni di due donne e tentato furto: queste le accuse con cui è stato arrestato un giovane di...

A quel punto l'aggressore avrebbe cominciato a pedinarla, fino a coglierla di sorpresa alle spalle. Poi l'avrebbe buttata a terra e palpeggiata con violenza nelle parti intime. Dopo l’assalto, l’uomo era fuggito attraversando parco Segantini prima di salire su un bus della linea 47 fermo al capolinea. Proprio le immagini registrate sul mezzo pubblico hanno permesso a investigatori e inquirenti di risalire alla sua identità.

Sorrento, marocchino irregolare si finge inserviente di un B&b: deruba e molesta una turista

Un marocchino irregolare si finge un addetto alle pulizie in un B&b e così riesce a entrare nella stanza di u...
tag
milano

Le fiamme Malpensa, container con bagagli da stiva a fuoco: cosa c'è dietro

In Corso Como "Stuprata da uno straniero nel retro della discoteca": orrore nel cuore di Milano

L'Islam a Milano Milano, egiziano aggredisce e minaccia di morte moglie e figlie: "Faccio una strage"

ti potrebbero interessare

Portofino, rubano un Patek Philippe da 55mila euro: ladri "fessi", come si fanno beccare

Portofino, rubano un Patek Philippe da 55mila euro: ladri "fessi", come si fanno beccare

Scomparso un aereo sul Tirreno Cosentino: chi c'era bordo

Scomparso un aereo sul Tirreno Cosentino: chi c'era bordo

Ostia, "fotografa i bimbi in costume": 20enne egiziano pestato in spiaggia, ma sul telefono...

Ostia, "fotografa i bimbi in costume": 20enne egiziano pestato in spiaggia, ma sul telefono...

Redazione
Prato, spari al pronto soccorso: detenuto marocchino tenta la fuga, agente esplode tre colpi di pistola

Prato, spari al pronto soccorso: detenuto marocchino tenta la fuga, agente esplode tre colpi di pistola