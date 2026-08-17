Milano, si schianta con lo scooter rubato sul cavalcavia Bacula e muore: chi è la vittima

Una tragedia ha funestato la vigilia di Ferragosto a Milano: un uomo di 48 anni è morto dopo essere caduto in sella a uno scooter rubato nella tarda serata del 14 agosto sul cavalcavia Monte Ceneri, in quel momento chiuso al traffico (di notte è chiuso per il rispetto del silenzio dei residenti). L'uomo, il milanese Franco Alessandro Fabiano, è deceduto dopo il suo trasporto all'ospedale San Carlo.

Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. Lo scooter era stato rubato nel pomeriggio, poche ore prima dello schianto fatale. In rete ha iniziato a circolare successivamente il video girato da alcuni residenti e pubblicato sul sito locale MiTomorrow, con il corpo di Fabiano riverso sull'asfalto del cavalcavia Bacula, tra viale Monte Ceneri e piazzale Lugano, con le altre auto che procedono a velocità ridotta, scartandolo e passandogli accanto.

Fabiano stava percorrendo il cavalcavia da via Scarampo verso piazzale Lugano a bordo di uno scooter Kymco Agility 125. Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo da solo, urtando contro il guardrail laterale e finendo la sua corsa con uno scivolamento sull'asfalto.

La vittima non aveva con sé alcun documento e per questo motivo non è stato possibile risalire subito alla sua identità. Gli inquirenti ora stanno cercando di risolvere un altro lato oscuro della vicenda: se cioè Fabiano sia lo stesso autore del furto e se lo scooter gli fosse stato ceduto prima dell'incidente. Dal passato della vittima sono però emersi diversi precedenti per reati contro il patrimonio e dal 2023 risultava irreperibile rispetto ad alcune notifiche giudiziarie che gli dovevano essere recapitate.