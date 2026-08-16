Malpensa, container con bagagli da stiva a fuoco: cosa c'è dietro

Un container pieno di bagagli da stiva di un aereo British Airways è andato a fuoco a Malpensa. Non sono ancora chiare le cause, anche se al momento sono due le ipotesi principali: un problema al macchinario, forse per il caldo che ha innescato il piccolo incendio spento subito dai vigili del fuoco, oppure una valigia in fiamme, probabilmente per un dispositivo con batterie al litio. Se fosse vera questa seconda ipotesi e se l’incendio fosse partito insieme al velivolo ormai decollato, le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori.

L’aereo, infatti, è dotato di sistemi di "contenimento" delle fiamme, ma insufficienti a spegnere del tutto il fuoco. Tornando al caso specifico di Malpensa, l'operazione di spegnimento delle fiamme ha costretto il velivolo a decollare alle 16.07 invece delle 13.45. Le normative, in ogni caso, vietano espressamente di caricare in stiva le batterie al litio. Questi apparecchi elettronici, infatti, sono diventati il principale problema di sicurezza in alta quota. Non solo perché vanno a fuoco rapidamente se danneggiati o surriscaldati, ma anche perché ormai, a seconda del tipo di volo e di società, in media ogni passeggero ne porta con sé fino a cinque, essendo ormai di uso quotidiano: smartphone, tablet, e-reader, smartwatch, sigarette elettroniche, power bank, cuffie senza fili.