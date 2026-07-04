Milano, 55enne accoltellato dal gambiano. La testimonianza choc: "Era seduto al bar, poi..."

Violenta aggressione in zona San Siro verso le 7.20 di questa mattina, sabato 4 luglio. Un cittadino gambiano di 22 anni, mentre camminava da solo in via Capecelatro, ha colpito alla schiena, con una ventina di fendenti, un italiano di 55 anni che si trovava fuori da un bar. Il 22enne è stato bloccato da alcuni passanti e avventori di un bar, mentre il 55enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. La polizia giunta sul posto, ha arrestato l'uomo. Rimane ancora ignoto il motivo dell'aggressione, le indagini sono in corso.

"Questa mattina al bar erano seduti al bar un uomo con suo figlio. È arrivato questo ragazzo e così, dal nulla, ha accoltellato la pancia dell'anziano una decina di volta. Stava per scappare quando l'ho bloccato a terra". A parlare è Sobhi Rezk Azzam, 38 anni egiziano, di professione muratore, che è riuscito a fermare la fuga del 22enne gambiano. Il titolare del bar in via Alfonso Capecelatro, che non era presente al momento del fatto, ha riferito ai giornalisti quanto ha visto nelle immagini delle telecamere di sorveglianza. "Si vedono questi due uomini, padre e figlio, seduti al bar che parlano normalmente. A un certo punto spunta uno da lontano e accoltella uno alla pancia. Senza motivo". Sempre il proprietario del locale ha spiegato che sono stati i clienti del bar a chiamare la polizia. Ha anche detto: "Non conosciamo nessuno di loro, solo il padre che viene qui ogni tanto. Non ce lo aspettavamo certo, è un assurdo quello che è capitato".