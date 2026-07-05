Milano, il gambiano accoltellatore è pazzo? "Non risulta", le parole (clamorose) della famiglia

Si è avvicinato senza dire niente. Per quanto ne sappiamo finora pure senza un motivo. Vestito di nero, con un cappuccio sulla testa e il volto travisato (forse uno scaldacollo tirato su, forse una mascherina scura). La sua vittima, probabilmente, l’ha individuata dall’altro lato della strada. Milano. Le 7.30 di un afosissimo sabato mattina di inizio luglio. Uno di quei bar che fanno angolo, al pianoterra di un palazzo rivestito in lastre di ceppo di Gré, tipico meneghino del dopoguerra. Quartiere San Siro. Fuori, appoggiati ai tavolini di plastica del bar La Giada, ci sono Gerardo P. e suo padre. È una sorta di loro tradizione: ogni volta che riescono si trovano per una colazione al volo, un cappuccino e due chiacchiere.

L’AGGUATO

Lui, Lamin Saidilly, arriva senza far rumore. Cammina piano. Non lo nota nessuno, d’altronde come sarebbe possibile? Non è di Milano, non è nemmeno lombardo, in quello stradone a due sensi di marcia non s’è mai visto. In tasca ha un coltello di sette centimetri. Succede nell’arco di pochissimi istanti.

Gerardo è in piedi, dà le spalle a via Capecelatro, sta parlando col babbo 78enne seduto ad aspettare. Lamin si avvicina e inizia a colpirlo. Uno, due, diverse volte mentre è di schiena. Allora lui si volta, quasi di scatto, l’istintivo di chi non capisce ciò che sta succedendo. E Lamin continua nella sua furia insensata: otto, nove venti colpi anche all’addome, dove capita, in successione, uno dopo l’altro, senza fermarsi.

È il padre di Gerardo il primo a intervenire: anche lui è sotto shock. Vede questo figlio di 55 anni accasciarsi e cominciare a zampillare sangue, diventare sempre più pallido. Qualcuno urla. Ma Laimin non fa una piega. Ha ancora quella dannatissima lama in mano, la sta affondando nel corpo di un uomo che non ha mai incontrato prima, con cui non ha mai scambiato manco un “buongiorno”, che non gli ha fatto un accidenti di niente.