Milano, il gambiano accoltellatore è Lamin Saidilly: cos'aveva in tasca, il precedente del 2023

Resta un'incognita il motivo che ha spinto il gambiano ad accoltellare un uomo che non conosceva, senza alcuna motivazione plausibile. Negli ultimi giorni Saidilly si era registrato in tre hotel diversi, dove aveva trascorso la notte. Era scappato da casa, in Veneto (dove risiede la sua famiglia) 10 giorni fa e aveva dormito prima in una struttura di via Rubens, quindi in viale Jenner e infine in via Fornari. "Da qui se ne va martedì 30 giugno. Poi nessun altro accesso noto a strutture ricettive", scrive il Corsera. Potrebbe aver dormito per strada, od ospitato da qualche amico o conoscente.