“Leggo sui giornali che il candidato Pd Majorino per le primarie del centrosinistra ha proposto di installare delle scritte ‘Qui nessuno è straniero’ in corrispondenza degli ingressi della città e su Palazzo Marino. Un’idea stravagante che dimostra, una volta di più, lo spirito immigrazionista e anti-italiano della sinistra. Nulla che sorprenda: Majorino anni fa è stato uno dei promotori dei cortei pro clandestini e delle tavolate multietniche”. Così in una nota Silvia Sardone, candidata sindaco per la Lega a Milano.

“Il Pd dovrebbe però fare un’analisi seria sui danni delle sue politiche pro migranti: la città è capitale dei reati, i maranza delinquenti si moltiplicano, il modello Milano di accoglienza è clamorosamente fallimentare. Tra l’altro, in tutta Europa la sinistra sta archiviando la stagione delle ‘porte aperte per chiunque’. Noi invece ci ritroviamo con Majorino che pensa di risolvere tutto con un cartello ideologico da centro sociale. I milanesi sono stufi della propaganda della sinistra, è l’ora di cambiare”, conclude.

Poi, anche sui social, la leghista sbertuccia Majorino con tanto di video realizzato con l’intelligenza artificiale in cui si vedono degli operai con il cappellino con falce e martello affiggere il cartello “qui nessuno è straniero”.