La banda di maranza terrore del metrò

Spray al peperoncino, vestiti di marca e una violenza cieca che ricorda l’Arancia meccanica di Stanley Kubrick.Questo il profilo dei 14 giovani nei confronti dei quali la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito nella giornata di ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Tra loro un cittadino tunisino di 20 anni e 13 egiziani di età compresa tra i 19 e i 25 anni, ritenuti responsabili tra agosto 2025 e giugno 2026 di 8 rapine due delle quali in concorso un furto con strappo e ricettazione. Aggressioni violente che hanno procurato a due delle vittime rispettivamente 5 e 28 giorni di prognosi.Nei confronti di un altro giovane tunisino di 20 anni, inoltre, è stata notificata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini sono state condotte fin dall’inizio dal Commissariato Mecenate che lo scorso giugno ha riunito in un procedimento dieci reati commessi in diverse fermate Atm. Tra gli episodi contestati agli arrestati due sono infatti avvenuti tra le fermate M3 Brenta e M3 Corvetto, due alla fermata MM Zara, uno alla fermata M5 Gerusalemme, uno alla stazione M1 Porta Venezia, uno presso la fermata bus ATM di piazzale Buonarroti; uno presso la stazione FNM Domodossola, uno in piazza XXIV Maggio e uno in via Torino.L’attività investigativa condotta dai poliziotti di via Quintiliano, con il coinvolgimento dei Commissariati Garibaldi Venezia, Sempione e Porta Genova, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Locale, ha portato a individuare uno specifico modus operandi da parte degli indagati.

I maranza avevano ormai preso l’abitudine di colpire a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, nelle relative stazioni o nelle immediate vicinanze. I giovani nordafricani aggredivano inoltre la vittima, quasi sempre sola, dopo averla seguita e accerchiata, ricorrendo all’uso della violenza fisica e di spray al peperoncino.

TELECAMERE

Fondamentale ai fini dell’indagine si sono rivelate le immagini delle telecamere di videosorveglianza di ATM e Ferrovie Nord. Gli investigatori hanno inoltre analizzato attentamente i profili social degli indagati per verificare la presenza in foto e video postati sul web di vestiti e accessori indossati durante la commissione dei reati. Da notare come alcuni dei numerosi episodi presi in esame dagli investigatori si distinguano per la violenza usata dai nordafricani. Come nel caso della rapina commessa il 18 dicembre 2025. In questo caso gli egiziani prendono di mira un cittadino italiano a bordo di un treno della metropolitana lilla. La vittima si accorge della presenza di sei maranza ma non fa in tempo ad allontanarsi. Uno di loro infatti gli si siede in braccio e lo prende per il collo con il braccio sinistro.A questo punto l’egiziano comincia a chiedere insistentemente una sigaretta.

Al rifiuto dell’italiano il maranza stringe ancora di più la presa al collo e dice «dammi la collana o ti ammazzo di botte».Alla vittima non rimane quindi che arrendersi e vedere il gruppo di nordafricani fuggire con il prezioso monile. Una modus operandi che conferma una volta di più l’allarme maranza e la presenza di bande in città pronte a tutto per assicurarsi una qualche refurtiva, possibilmente un capo di lusso. Secondo il racconto della vittima italiana infatti, uno dei rapinatori era vestito con una maglia bianca di marca Monclaire e con una vistosa cintura Gucci con lo stemma GG. Capi d’abbigliamento che certo chi vive in miseria non può permettersi. Emblematico anche il caso della rapina del 29 dicembre 2025 all’interno della metropolitana M5 in prossimità della fermata Zara.

In questo caso, quando la vittima tenta di reagire e di riprendersi il maltolto, la reazione dei nordafricani è feroce. L’uomo viene colpito da numerosi colpi in testa, sul naso e sullo zigomo. Non contenti gli egiziani infieriscono poi spruzzandogli addosso dello spray al peperoncino. Disperato l’italiano cerca di allontanarsi ma i maranza lo raggiungono per prenderlo nuovamente a calci e pugni sul volto. Drammatico anche l’episodio verificatosi il 29 marzo 2026 alla fermata della M1 di Porta Venezia. In questo caso la vittima non è un passeggero qualunque ma bensì un appartenente alla Polizia di Stato fuori servizio. Alcuni soggetti nordafricani gli si avvicinano e con la scusa di chiedergli un’informazione gli spruzzano dello spray al peperoncino in faccia.L’appartenente alle forze dell’ordine viene poi malmenato e dopo pochi istanti gli egiziani fuggono con una collanina d’oro del valore di mille euro. Un’aggressione costata al poliziotto 28 giorni di prognosi per trauma contusivo agli occhi ed eritema congiuntivale derivato dall’utilizzo dello spray urticante.

SPRAY AL PEPERONCINO

Violentissima anche l’aggressione del 16 aprile 2026 quando a fare le spese della violenza della gang è un ragazzo di origine straniera.Sceso alle fermata della M1 di Buonarroti il giovane viene avvicinato dal gruppo di nordafricani che gli spruzza il solito spray al peperoncino in faccia.La vittima però resiste e cerca di allontanarsi. Anche in questo caso però la fuga è del tutto vana. Il ragazzo viene infatti raggiunto e il suo volto viene nuovamente spruzzato di liquido irritante. Ma non solo. Mentre un maranza lo tiene fermo tirandogli i capelli gli altri lo prendono a calci e pugni – uno dei quali lo raggiunge all’altezza dell’occhio sinistro – per poi fuggire con un orologio di marca Emporio Armani.