Non è esattamente il modello di partecipazione democratica che gli occupanti sostengono di voler difendere. Lo dicono gli stessi insegnanti del liceo scientifico Albert Einstein di Milano, raccontando come, lunedì sera, al dirigente scolastico Claudio Antonello D’Antoni sia stato impedito di entrare nell’istituto. Il preside si era presentato a scuola per incontrare i delegati degli studenti che da quella mattina avevano occupato l’edificio, ma non gli è stato permesso di varcare la soglia. Una situazione fuori controllo in un edificio pubblico, con banchi e sedie utilizzati per bloccare l’accesso anche ad alcune aree della scuola che, invece, dovevano rimanere disponibili.

Per questo il Collegio dei docenti il 24 novembre si è riunito in seduta straordinaria per esprimere solidarietà al dirigente e condannare senza mezzi termini l’azione dimostrativa degli studenti. Gli insegnanti, nel comunicato, hanno sottolineato che, pur riconoscendo l’urgenza e la fondatezza di alcune delle richieste avanzate dai giovani, non risparmiano critiche sulle modalità scelte per portare avanti «una forma di protesta illegale, lesiva del diritto allo studio e incoerente con gli stessi principi che gli studenti dichiarano di voler difendere».

Una presa di posizione “violenta” che arriva mentre le lezioni sono ferme e il trimestre si avvia alla conclusione. Per i docenti il rischio è che a pagare il prezzo dell’occupazione siano soprattutto gli studenti che hanno maggiori difficoltà nello studio e che proprio nella regolarità delle lezioni trovano un sostegno. Senza contare, spiegano ancora gli insegnanti, il problema delle verifiche, la cui distribuzione rischia di saltare. Un paradosso, sottolineano i docenti, visto che si tratta di un aspetto particolarmente caro agli stessi ragazzi.

Del resto, all’Einstein la contrarietà all’occupazione era stata manifestata ben prima che scattasse il blocco, organizzato da movimenti che non avrebbero nulla a che fare con il collettivo studentesco interno. Già l’11 novembre i rappresentanti d’istituto avevano diffuso una lettera aperta per prendere le distanze dall’iniziativa, contestando soprattutto il fatto che fosse stata decisa da un gruppo ristretto di studenti senza un confronto preventivo con il resto della comunità scolastica.

«La scuola è di tutti e le decisioni che riguardano tutti devono nascere dal confronto, non dall’iniziativa di pochi», avevano scritto i quattro rappresentanti, chiarendo di non voler mettere in discussione il diritto degli studenti a protestare, ma di non condividere una forma di mobilitazione che avrebbe finito per impedire le lezioni anche a chi non intendeva aderire. Gli stessi avevano proposto delle alternative al blocco delle lezioni, a partire anche da un’assemblea d’istituto, convocata per il 26 novembre.

Nella lettera erano stati messi in fila anche i possibili contraccolpi dell’occupazione: dall’annullamento della cogestione al taglio dei fondi destinati alle iniziative studentesche, fino al rischio di cancellazione delle gite per la mancata disponibilità degli accompagnatori. Senza dimenticare le conseguenze disciplinari per chi avesse organizzato o sostenuto l’iniziativa.

I rappresentanti avevano anche ricordato quanto accaduto durante la precedente occupazione, parlando di un ambiente didattico diventato «teso e anti costruttivo». Gli appelli, però, non sono serviti e, il 23 novembre, il dirigente ha comunicato attraverso una circolare ufficiale alle famiglie, ai docenti e agli studenti che l’istituto era stato occupato e che i promotori intendevano proseguire la protesta, sospendendo così ogni attività didattica regolare almeno fino a ieri.

Intanto è salito a 15 il bilancio dei licei occupati a Milano. Al centro della mobilitazione ci sono i licei classici Berchet e Manzoni, gli scientifici Volta, Vittorio Veneto, Cremona, Russel e, appunto, Einstein, oltre alle due sedi del liceo linguistico Agnesi. La protesta coinvolge inoltre gli istituti tecnici Molinari, Besta e Natta, insieme agli istituti professionali Maxwell, Zappa e Caterina da Siena. Si è invece conclusa venerdì scorso l’occupazione del liceo scientifico Bottoni, tra i primi istituti ad avviare la mobilitazione.