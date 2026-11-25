Il Tribunale di Milano ha sospeso il provvedimento di espulsione della Prefettura di Lodi per Ilyes Zahani, il 20enne, nato in Italia da genitori tunisini, condannato a 8 mesi, pena sospesa, per aver aggredito, assieme al fratello e a un amico, un Rabbino 60enne in piazzale Bande Nere, lo scorso 16 settembre. Il 12 novembre, dopo la sentenza, il giovane era stato portato nel Cpr di via Corelli in attesa del rimpatrio. Da poco il giovane è uscito dal Cpr, dopo che il giudice ha accolto l’istanza di sospensione dell’espulsione presentata dalla sua legale, l’avvocata Chiara Nicolai. Nel merito si discuterà del ricorso contro l’espulsione in un’udienza fissata per l’8 febbraio. Il fratello, invece, era già stato espulso in Tunisia il primo ottobre, mentre l’altro ragazzo in Marocco. Su questi due casi pendono, comunque, dei ricorsi in Tribunale.

Stando a quanto riferito dalla difesa, il Tribunale milanese con lo stop all’espulsione ha chiarito che, in sostanza, l’interesse dello Stato ad espellere il giovane in questo caso non può prevalere sul suo diritto a restare in Italia. A decidere è stata la Sezione specializzata in materia di immigrazione, che affronterà la vicenda nel merito a febbraio. Il 20enne è già uscito dal Cpr, dove era rimasto per una dozzina di giorni.

Ilyes Zahani nel corso del processo, che si era concluso con la condanna per “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa e etnica”, aveva chiesto l’ammissione alla giustizia riparativa - con l’appoggio anche di una lettera firmata da alcune personalità - anche per potersi scusare con il Rabbino (non si è costituito parte civile nel processo), che aveva subito da lui e dagli amici l’aggressione. In particolare, il 20enne l’aveva colpito con un calcio all’altezza dell’inguine, mentre un altro ragazzo poco prima gli aveva tolto il copricapo. Con la sentenza del 12 novembre il giudice aveva anche dato l’autorizzazione all’espulsione con revoca del permesso di soggiorno che il ragazzo aveva per motivi familiari. Poi, era anche stato convalidato il trattenimento nel Cpr. Oggi lo stop dell’espulsione.