Accoltella due persone in viale Argonne, a Milano, e scappa: è avvenuto nella serata di sabato 21 novembre e ora è caccia a un uomo straniero, probabilmente di origini nordafricane. Quest’ultimo avrebbe agito apparentemente senza motivo, scatenando il panico tra i residenti della zona. Le vittime sono un uomo di 56 anni e un ragazzo di 21, aggrediti a poca distanza di tempo l’uno dall’altro. Entrambi sono stati assaliti al petto e al collo. Non si conoscono ancora le ragioni del gesto. Anzi, secondo le autorità i due potrebbero essere stati scelti a caso, visto che non conoscevano l’aggressore né sono stati rapinati. Pare che lo straniero abbia agito solo per il desiderio di colpire.

Il primo allarme sarebbe partito poco prima di mezzanotte: i carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato un uomo di 56 anni, originario della provincia di Bari, che ha riferito di essere stato avvicinato e improvvisamente pugnalato da uno sconosciuto. Successivamente è toccato a un 21enne di Milano, aggredito mentre stava facendo ritorno a casa. Per fortuna, però, entrambi hanno riportato ferite superficiali. Le persone che hanno assistito alla scena hanno provato a inseguire il responsabile, ma nessuno è riuscito a bloccarlo.

Stando alle informazioni raccolte, il responsabile sarebbe molto giovane, forse addirittura minorenne, e probabilmente di origini nordafricane. Pare fosse vestito di scuro, avrebbe avuto un cappello e, secondo alcuni, delle meches bionde. Per rintracciarlo, i militari stanno passando al vaglio non solo le testimonianze delle persone presenti al momento delle aggressioni ma anche le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti in quella zona.