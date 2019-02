Luigi Di Maio dopo la sconfitta in Abruzzo del Movimento 5 Stelle, "ha deciso che i prossimi candidati alle elezioni dovranno essere colti e sapere l'inglese", scrive Vittorio Feltri con un post su Twitter attaccando il ministro grillino: "Mentre il congiuntivo come la Tav è inutile", conclude sarcastico.

Di Maio ha infatti elencato i requisiti per gli aspiranti candidati Cinque stelle: la laurea, le esperienze pregresse e le attività svolte per il Movimento e su Rousseau. Tra i titoli preferenziali, appunto c'è la laurea triennale o specialistica, un dottorato di ricerca o un master post-laurea. Inoltre bisogna possedere almeno un livello B2 della conoscenza della lingua inglese e saranno presi in considerazione anche menzioni speciali e premi. Infine, avrà un titolo preferenziale chi è portavoce del Movimento 5 Stelle.