È sulle barricate, Paolo Becchi. Il filosofo e ideologo sovranista ritiene ancora che il governo di Lega e M5s sia preferibile al voto anticipato, o che comunque ci siano ancora le condizioni per rimettere insieme i cocci gialloverdi. Su Twitter ha lanciato una campagna e una proposta politica, molto coraggiosa, ai leader dei due ex alleati: "Salvini e Di Maio devono tornare a parlarsi per scongiurare il ribaltone Pd".



Secondo Becchi, "le élite stanno spingendo per l'inciucio Pd-5Stelle". Ma, assicura il professore, "i giochi non sono ancora chiusi e un'alternativa concreta c'è". La condizione per rivedere Lega e Movimento al governo insieme è una sola: togliere di mezzo Giuseppe Conte, che peraltro si è dimesso e quindi non sarebbe più un ostacolo. L'aria che tira oggi dalle parti del Quirinale, dove va in scena il secondo giorno di consultazioni, è quella di grosse sorprese. Il borsino per il momento sembra vedere favorita l'opzione del voto anticipato, con il Pd in agitazione e i 5 Stelle visibilmente più dubbiosi sull'inciucio. Ed esponenti "pesanti" come Buffagni e Centinaio si sono esposti per un nuovo dialogo tra grillini e leghisti. Segnali intercettati da Becchi: non sono coincidenze.

Le élite stanno spingendo per l’inciucio Pd-5S. Ma i giochi non sono ancora chiusi. Un’alternativa concreta c’è, e senza Conte. Salvini e Di Maio devono tornare a parlarsi per scongiurare il ribaltone Pd. Facciamoci sentire con una tweetstorm. Vogliamo un #nuovogovernogialloverde — Paolo Becchi (@pbecchi) August 22, 2019