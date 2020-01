Pietro Senaldi a L'Aria Che Tira: "Pif mi deve dire una cosa", la grande balla dell'Emilia rossa che sta bene

A pochi giorni di distanza dalle elezioni, l'Emilia-Romagna è il teme che più teme banco. Se ne parla anche a L'Aria Che Tira dove Pietro Senaldi punta il dito alla farsa fatta circolare dalla sinistra. Il direttore responsabile di Libero, ospite da Myrta Merlino, non le manda di certo a dire a Pierfrancesco Diliberto, il arte Pif: "Tutti dicono che si vive bene in Emilia ma lo dicono le persone che non ci hanno mai vissuto come Pif".

D'altronde il conduttore televisivo ha vissuto a Londra e della regione contesa da Pd e Lega può solo conoscere qualche dettaglio fatto circolare dalla sinistra a lui molto vicina. Non solo, per Senaldi la regione, a differenza di quanto va dicendo l'attuale governatore Stefano Bonaccini, vanta numeri di successo (la sanità ne è un esempio) solo se comparati a regioni come la Calabria o la Campania. Se i dati emiliano vengono messi a fianco di Veneto e Lombardia, infatti, l'Emilia è ancora qualche passo indietro.