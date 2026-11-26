Sì perdonano persone che sono state in carcere, hanno rovinato famiglie, che prendono soldi per serate in cui poi non si presentano, che trattano i loro ex di merda, ma non si perdona Chiara Ferragni per un pandoro.

Selvaggia Lucarelli ha rifiutato di partecipare a Chiara, il documentario di Chiara Ferragni nel quale l’influencer si toglie ‘sassoloni’ dalle scarpe. Dice di Lucarelli che l’avrebbe trattata diversamente se fosse andata a raccontare la vicenda nel suo podcast: “Questo ruolo di condannare le persone e poi doverle assolverle se vai nel suo podcast… E andare lì e fare quella del ‘mi faccio intervistare da lei’, per me sarebbe stata una paraventata“.

Senza mai farne il nome, Chiara Ferragni di Selvaggia Lucarelli ha poi detto: “Scrive di me da anni, ho avuto molta paura del suo giudizio su tante cose perché ha scritto anche delle cose vere, però ho notato molto astio e penso che ci siano argomenti più interessanti di me. L’unica volta che mi è stato chiesto di incontrarla per un possibile progetto è stato fatto tramite una persona che proprio non stimo e che fino al giorno prima scriveva articoli diffamanti quasi quotidiani. Se lei mi avesse chiesto di persona di incontrarla privatamente l’avrei fatto.”

Lucarelli: “Credo comunque che se Ferragni fosse cambiata, si fosse evoluta, avesse davvero preso atto di ciò che è accaduto, non avrebbe aspettato di trasformare nell’ennesimo contenuto su piattaforma la sua storia di pubblicità ingannevole usando bambini malati e perdita di reputazione. E invece ha passato tre anni a sottrarsi alle domande dei veri giornalisti, a dire che avevano frainteso i consumatori, che lei era sempre stata in buona fede e poi alla fine si preparava da tempo alla scontata operazione ‘la mia verità’ tramite l’ennesimo documentario su piattaforma. Dicendo che però è cambiata. Come no.”

Ha poi parlato di lei e delll’ex marito Fedez: “Io a Federico non dicevo mai i miei cachet e spesso mentivo riducendoli perché lo sentivo competitivo. Con lui dovevo essere più piccola anche in questo.” E ancora: “Su Instagram avevo un marito meraviglioso ma nella realtà non era così. Ho sempre sentito che non era una storia destinata a funzionare, ho sempre creduto a questa favola credendo che le relazioni non fossero perfette. Era tutta una farsa, non avevo più certezze…Una volta ho trovato una sua collaboratrice in lacrime perché aveva scoperto che il suo fidanzato le faceva le corna e l’ho consolata. E poi ho scoperto che lei era una che aiutava Federico a tradire.”

Ferragni inoltre riparla dell’odio tra Fedez e Fabio Maria Damato, ma non è cosa nuova. Fedez ha sempre pensato che Fabio Maria Damato avesse delle responsabilità sul caso Balocco e lo aveva dichiarato a Belve : “Ci tengo a dire una cosa indipendentemente dalla vicenda giudiziaria: Chiara ha sbagliato e non lo dico in termini legali, si poteva gestire meglio. Ma una cosa so: sono sicuro che non ci sia cattiva fede, mi spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue. Dei suoi manager? Di uno solo“.

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, commenta il post con le immagini dell’ anteprima di Chiara, in cui si vede la Ferragni raggiante insieme al fidanzato, famiglia e amici. Si scaglia contro di lei e il suo docufilm. “Non crede nessuno a questa manovra di marketing. Tutte coperte di animali morti, pelle, piume… Per fortuna che faceva la testimonial di Organics brand Vegano spagnolo. Poi, ragazzi, davvero ancora con le piume? Nel 2026/27? Ma che schifo”. E c’è chi dice: “E’ incredibile come riescono a fatturare anche sui propri scandali noti, truffe e processi”.

Continuano a susseguirsi le voci sul cast di Sanremo: oltre ai già citati, si dovrebbero aggiungere i ‘famosi’ Lumiero, i Nu Genea e i Fast Animals and Slow Kids. Si uniranno forse (con molti forse) a loro Centomilacarie, Ghali, Irama, Sarah Toscano, Serena Brancale, California, Rose Villain, Ariete, Loredana Bertè, The Kolors, Annalisa, Coez, Settembre, Frah Quintale, Fresh Mula, Gaia, Shiva, Mille, Salmo, Tananai, Venerus, Emma, 22simba, Alfa, Topo Nero Rock, Jalisse, Emma Nolde, Paola Turci. Gegia dov’è?

Cosa non si fa per non sparire. Alex Belli e Delia Duran, in tv per la prima volta col figlio Gabriel a Verissimo, hanno annunciato le nozze in chiesa. Belli:

“Abbiamo questo bambino favoloso che mi tira via tutte le sovrastrutture, le maschere, tutto. Ci sposeremo in chiesa, magari a Venezia. Faremo una festa con tutti i parenti anche dal Venezuela.” “Sarei super felice di diventare ancora mamma, mi piacerebbe una femminuccia. Sono felicissima di essere finalmente mamma e di aver costruito questa bellissima famiglia”, dice la futura moglie.

Giulia Salemi: “C’è stata una persona che in passato mi ha deluso dal punto di vista umano, perché gli volevo bene e poi in realtà io ne voglio tuttora, ed è Tommaso Zorzi, col quale ho condiviso il Grande Fratello Vip nel 2020.” Zorzi aveva spiegato la frattura così: “Abbiamo litigato perché io ero uscito con il mio libro. E dunque l’ho chiamata e le ho detto: ‘Guarda, Giulia, volevo dirti che tra una settimana esce il mio libro’. Lei mi ha detto che era contenta per me e poi, a quanto pare, usiamo il condizionale, avrebbe messo giù il telefono non dicendomi che anche lei era in uscita con il suo libro, nello stesso periodo, forse anche nella stessa data, e si sarebbe fatta anticipare l’uscita del suo libro per giocare un po’ d’anticipo. Io ci sono rimasto male.” Ha poi ammesso di essere stato un po’ supponente. Comunque ora li si rivede spesso ancora insieme nei locali di Porta Venezia a Milano.

A Sperone Podcast On The Street, Rocco Siffredi spiega quali difficoltà dovrebbe affrontare un suo erede: “Livello difficoltà 1-10…Ilary Blasi oppure una 70enne? Ecco, ti fai la 70enne? Fammi vedere che hai veramente voglia. Ti metto tutti i limiti per capire se tu puoi fare questo lavoro qui.. Vogliamo l’erede sincero.”

Leonardo Lini e Anna Safroncik continuano ad incuriosire sul loro rapporto: sono una coppia oppure solo molto amici a Ballando con le Stelle? Mara Venier, che a Domenica In ha sussurrato all’orecchio di entrambi, ha la risposta: “C’è la storia”.

Alessandro Matri è tornato a parlare del possibile matrimonio con Federica Nargi, tema che è stato anche al centro delle confessioni nella clip di introduzione alla sua performance a Ballando con le Stelle: “mi sono svegliato con oltre 100 messaggi di wedding planner sui miei profili social. Vogliono tutti organizzarmi il matrimonio. Come ho detto però, è una scusa stupida, ma mi porta tanta ansia… e di sicuro così non passa.”

L’ eredità di Roberto Cavalli, il passivo è il doppio dell’attivo: la compagna e il figlio di 3 anni vendono le quote, ma ci sono i 5 fratelli creditori…

Il regista Fausto Brizzi, dal 2020 marito del sindaco di Genova Silvia Salis, si è raccontato in un’intervista a Vanity Fair. “Vivo su un meraviglioso vagone letto di Trenitalia. Faccio di continuo avanti e indietro tra Roma e Genova.”

Connor Storrie ha rivelato di vivere con Hudson Williams, suo collega nella serie di culto Heated Rivalry di cui si sta girando la seconda e la terza serie. Fan impazziti: sono solo amici?

“Non posso credere alla fortuna che ho di essere figlio di mia madre”, ha detto Carlo Ponti Jr., il figlio di Sophia Loren a La Volta Buona.

GRANDE FRATELLO

Da non credere. Un parente (si dice sia il padre) di Federica Morello posta: “Marina è una donna di mezza età, acida e insofferente verso le concorrenti più giovani e belle di lei. Ha costruito gran parte del suo GF denigrando Federica, fumando sul divano e flirtando con Andreas. Nel complesso, l’ho trovata piuttosto sgradevole e doppiopesista.”

Commenti sgradevoli anche su altri, Piera in primis. La ventilata vittoria della Barbie assassina definita ‘introversa’, ma sempre con il sedere di fuori, non è un bel segnale. Soprattutto per i fandom, i voti fake e i bot. Purtroppo il Grande Fratello non è intervenuto con gli esperti informatici per impedire questo scempio. Anzi. Lo ‘scalda pubblico’, all’eliminazione di Piera, ha chiesto al pubblico in sala di urlare ‘Federica’. Ma chi la protegge dall’alto (non) dei cieli?

La rimonta di Federica Morello è lo specchio dello spettatore medio e degli webeti tossici: bellezza standardizzata e artificiale, senza un’abilità particolare, scarsa ironia, grande permalosità, molta attenzione alla forma, ma vacua di contenuti.

Eva contro Eva contro Eva. Selvaggia Lucarelli: “Devo dare ragione a Veronica. Marina è una grande giocatrice e manipolatrice.” Marina La Rosa: “Ti devo dire che tutte le cose che dici da una parte mi entrano e dall’altra mi escono perché dici sempre delle idiozie assurde.” Cesara Buomamici: “io dico a quelli fuori che insinuano che niente può azzoppare una coppia di concorrenti formidabili come sono questi due sono straordinari Marina e Andreas.” Nel 2026 abbiamo fatto mille passi avanti, ma evidentemente un’amicizia tra un uomo e una donna è vista ancora in maniera un po’ ambigua.

Il rapporto tra Andreas e Marina è la cosa più genuina della casa: stanno facendo loro il terzo grado come se fossero andati oltre. Va bene non avere argomenti ma addirittura fare intendere che Marina rovina il matrimonio di Andreas. Con l’intervista a Verissimo in cui Veronica Peparini, moglie di Andreas, dichiarava di essere gelosa e che Marina è una giocatrice, non si è accorta che è cascata nel tranello: hanno fatto in modo che il marito e Marina non vincano a favore di Federica. E ieri sera con una penosa telefonata ‘imboccata’ ci è ricascata.

A difendere Federica, quarta finalista, è Moreno Morello (quello che smascherava le truffe…) facendo appunti agli atteggiamenti di Marina e Andreas che si accarezzano. Ha la memoria corta; lui dormiva nel letto con la figlia plastificata Federica. Questa notte si è messa a urlare senza senso: “Con voi è come parlare col muro.” Fortunata, come il muro non le rispondono.

Le battute cult. Selvaggia Lucarelli riguardo Varsi, che sotto la doccia guardava con Roncaccia che dallo studio è stato cazziato dalla ‘fidanzata’ Megan: “Ci hai provato con tutte anche con il pacchetto di mikado.” Poi Ilary Blasi: “Non mi fate più gli sportivi con le chiappe degli altri”, riferito sempre a Varsi e Roncaccia.

Se volevano fare una pagliacciata con Alessandra Mussolini ci sono riusciti: è entrata urlando come al mercato del pesce e inveendo (anche lei ‘imboccata’ dagli autori) contro le tre finaliste che poi hanno fatto accomodare sulla poltrona con la scossa per vedere se dicono la verità. Neanche nei film di Pierino.

Grande Selvaggia Lucarelli che ha capito Federica Morello dicendole che non può ergersi a giudice su come si fa il concorrente. La critica dicendo che lei non è nella posizione di poter dare giudizi su chi è stato concorrente e chi no essendo stata noiosa e comodina da inizio edizione. Al televoto purtroppo, come nei film senza happy end, sono finiti Andreas Muller e Alessandro Roncaccia si rammarica per l’uscita di Piera e Guendalina lo rincuora: “mica è morta.” Sarà eletto il quinto finalista, ma se il Grande Fratello o il Codacons non intervengono per stabilire la validità dei voti i giochi sono già fatti e avremo un campione fake.

Dopo il grande successo riscosso a Padova, le opere di Giuseppe Santalena sbarcano nel capoluogo meneghino. L’appuntamento con l’artista veneto è in programma per giovedì 26 novembre 2026, alle ore 18.30, presso la Galleria San Babila, in via Visconti di Modrone 6. Curata dal critico d’arte Pasquale Lettieri, la mostra, che prevede l’esposizione di trenta opere, si intitola “Volumi proiettati dall’innovazione industriale” e sarà visitabile fino al prossimo 15 dicembre. “Nella traiettoria espressiva di Giuseppe Santalena – sottolinea il prof. Pasquale Lettieri - avviene che tutta una cultura, un’esperienza, una vita, dedicate alla progettazione, decidano di verificarsi, in un versante che non è scientifico, non è solidamente meccanico, affidandosi ad un terreno infido e sdrucciolo, aprendo le porte ad un destino travestito da avventura, dagli esiti sempre imprevisti, portando ad una sperimentazione, che mette in questione tutto, perché mette a nudo, scarnifica, più che rivestire, proprio come se il corpus virtuale dell’arte fosse un corpo, anche se improprio, sebbene fortemente desiderante e desiderabile, altrimenti non si capirebbe perché siamo qui a discuterne, proprio in questo tempo di continui terremoti, di continue tendenze e contro tendenze, commedie e tragedie intrecciate, proprio come si fa, accedendo a tutta una lezione ormai storica, della metamorfosi e delle pratiche creative”. La mostra nasce dalla sinergia tra Galleria San Babila di Milano e BluArt Gallery di Padova, in collaborazione con l’atelier dell’artista, che sarà presente al vernissage. Giuseppe Santalena è nato a Bressanone – Italia – nel 1951. Ha frequentato i corsi di Industrial Design a Milano nel 1971. E’ architetto dal 1976. Si è occupato di grandi lavori di allestimento in tutto il mondo. Vive e lavora a Verona (www.giuseppesantalena.com).

La seducente sociologa Lorena Rutigliano scalda i motori per tornare in pista con il Gala da lei ideato “Campioni per la Salute Awards”, realizzato in collaborazione con Summeet di Matteo Bruno Calveri. La terza edizione del super evento che unisce sport, medicina, glamour e impegno sociale nel segno della prevenzione, andrà in scena venerdì 27 novembre al St. Regis di Roma. A condurre come sempre la serata con la sua grazia e professionalità indiscussa sarà la regina di “Storie Italiane” su Rai1 Eleonora Daniele. Lei accompagnerà i prestigiosi ospiti in un percorso fatto di testimonianze, approfondimento, intrattenimento, fino alla consegna dei premi che andranno a protagonisti dello sport, della medicina, dell’impresa e dello spettacolo distintisi nei rispettivi ambiti professionali, contribuendo alla diffusione di valori legati alla salute, all’inclusione, all’impegno civile e alla crescita culturale del Paese. «Con questi riconoscimenti intendiamo valorizzare non solo i risultati agonistici e i traguardi professionali dei premiati ma soprattutto l’impatto positivo che essi hanno nella società», dichiara Lorena Rutigliano. Attesi Edmondo Cirielli, Mara Campitiello, Marco Mattei, gli ex ministri Roberto Speranza e Federico D’Incà, Alessia Pieretti e Carlo Puca, Debora Diodati, Giuseppe Quintavalle e Rossana Ciuffetti. Tra gli ospiti anche Maria Grazia Cucinotta, Marco Liorni, Alessandra Celentano, Jimmy Ghione con Maria Laura De Vitis, Elisa D’Ospina, Emanuela Tittocchia, Annalisa Minetti, Beppe Convertini, Paolo Corsini, la vicedirettrice del TG2 Maria Antonietta Spadorcia, Monica Setta, Marzia Roncacci. E ancora, Sofia Oranges, lo chef tv Vittorio Vaccaro con la moglie Luna Berlusconi; Elena Aceto di Capriglia di “Miamo” con il marito chirurgo Camillo D’Antonio; Vincenzo Onorato, fondatore della scuola vela “Mascalzone Latino”; Ciro Cannelonga di Polis Consulting; Marco Rettighieri di Webuild; Mino Dinoi presidente AEPI, Tito Monti di Autotorino e Giuseppe Mocerino, CEO di NetGroup, con la moglie Monia Caselli. All’evento, patrocinato da Ministero della Salute, Regione Lazio, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, dalla Croce Rossa Italiana, da Sport e Salute, Giffoni Sport e Fondazione Artemisia ETS, attesi anche gli sportivi Luigi Busà, Nicola Legrottaglie, Andrea Lo Cicero, Bruno Giordano, Andrea Carnevale, Stefano Pantano, Sergio Brio, Dario Marcolin.

«Mondi diversi, accomunati dalla possibilità di incidere positivamente sulla vita delle persone», spiega Matteo Bruno Calveri, CEO di Summeet. «Come Summeet, portiamo in questo progetto la nostra esperienza nel creare occasioni di incontro e di comunicazione sui temi della salute. Crediamo nel valore di una serata capace di coinvolgere sportivi, professionisti, imprese e personaggi dello showbiz attorno a un messaggio condiviso: promuovere la prevenzione e una maggiore attenzione al benessere. I riconoscimenti danno visibilità a percorsi ed esperienze che possono ispirare il pubblico e contribuire a diffondere questa consapevolezza». Sponsor e partner dell’evento sono Enel, Polis Consulting, Miamo, Autotorino, GymBeam, GM Impianti e Stampa Sì. Media partner dell’iniziativa è Forbes Italia.