​Tra spiagge di sabbia fine, panorami caraibici mozzafiato e un’irresistibile tradizione enogastronomica, l’isola di Saint-Martin si svela in tutta la sua bellezza attraverso un viaggio che unisce l’eleganza francese al calore dei Caraibi. Saint-Martin celebra la gastronomia: dodici giorni tra sapori, tradizioni e creatività in cui l’isola di Saint-Martin ha ospitato la sesta edizione del Festival della Gastronomia, un appuntamento dedicato alla ricchezza culinaria e alle tradizioni gastronomiche locali. Per dodici giorni, residenti e visitatori si sono immersi in un percorso di degustazioni, laboratori, incontri con chef, musica dal vivo e grandi eventi dedicati al cibo. Protagonista assoluto dell’edizione 2026 e stato il cocco, ingrediente simbolo dell’isola, reinterpretato attraverso ricette dolci e salate. Madrina gastronomica dell’evento è stata la creatività dello chef Jimmy Bibrac, patron di questa edizione. Tra le novità in programma: una competizione dedicata alla pizza, appuntamenti sul Johnny Cake, esperienze al tramonto, workshop per baristi e degustazioni di vino. Il festival ha coinvolto ristoranti, professionisti della cucina e operatori del settore, valorizzando diverse espressioni della gastronomia, dallo street food all’alta cucina. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per promuovere il territorio e la sua identità culturale attraverso il patrimonio gastronomico. Un viaggio tra profumi caraibici, convivialità e sperimentazione, che conferma Saint-Martin come una destinazione capace di raccontarsi anche attraverso la tavola. Vediamo nel dettaglio alcuni dei ristoranti più prelibati dell’isola e le attività più interessanti.

​Palm Court Hôtel e il ristorante TiPalm (Baie Orientale)

​Situato nella splendida cornice della Baie Orientale, il Palm Court Hôtel accoglie i visitatori offrendo un soggiorno all’insegna del relax circondati da giardini tropicali. La struttura, posizionata a pochi minuti dalla spiaggia, fa da palcoscenico anche al primo appuntamento presso il ristorante interno TiPalm, dove la cucina tradizionale e la convivialità locale danno il benvenuto ufficiale sull’isola.

Il menu di Ti Palm gioca con equilibrio tra l’anima francese e il respiro mediterraneo, disegnando una carta golosa che invita subito alla condivisione. L’inizio è conviviale e stuzzicante, tra l’avvolgente Mont d’Or fuso al forno, le arselle profumate all’aglio e prezzemolo e croccanti patatine esaltate dalla crema di Parmigiano. Negli antipasti la tecnica incontra il carattere: l’uovo perfetto sposa la profondità delle morille, mentre il gazpacho si fa vellutato con la burrata e il gravlax di tonno gioca su contrasti freschi e aciduli. Anche le insalate sorprendono, passando dalla semplicità verde a un’esplosione tropicale dove l’aragosta incontra mango, cocco, ananas e melagrana. Non manca una parentesi dedicata al mondo vegetale, affidata a un profumato risotto ai funghi e a tagliatelle al pesto con verdure saltate. Tra le carni domina il gusto deciso: dal coquelet stile coq au vin al filetto di manzo con salsa alle morille. Il mare risponde con personalità attraverso primi piatti che profumano di viaggio e tecnica, come le tagliatelle con chipirones e chorizo, il risotto all’aragosta e le capesante arrostite su salsa esotica. L’attenzione all’ospite emerge anche nei dettagli più pratici, con una proposta su misura per i più piccoli e chiare indicazioni per ogni esigenza alimentare. Il percorso si lascia personalizzare tra contorni golosi, tocchi di tartufo o burrata e una selezione di dolci del giorno. Dalle prime luci del mattino con la colazione fino alla cena, Ti Palm firma una proposta accogliente e appagante, capace di conquistare con stile e generosità.

​L’escursione in catamarano con Pyratz da Simpson Bay

​Degna di nota un’indimenticabile escursione nautica in partenza dalla vivace baia di Simpson Bay a bordo delle imbarcazioni di Pyratz. Questa esperienza permette di navigare nelle acque cristalline dei Caraibi unendo attività di mare, relax a bordo e un servizio di ristorazione esclusivo che include colazione e pranzo direttamente sul catamarano. Tra Saint Martin, Anguilla e Saint Barthélemy, Pyratz Gourmet Sailing ridefinisce l’arte del charter nautico unendo navigazione esclusiva e alta gastronomia caraibica. A bordo di catamarani a motore o a vela e di un veloce speedboat, ogni rotta tra baie appartate e acque cristalline diventa un viaggio su misura. La cucina è uno dei veri fiori all’occhiello dell’esperienza, con un menu eccellente sia a colazione sia a pranzo realizzato con prodotti di altissima qualità. Si spazia dai croissant appena sfornati per la colazione, all’astice freschissimo, alle carni alla brace per pranzo, passando per insalate raffinate e dessert golosi come la cheesecake al mango o il lava cake al cioccolato. Il tutto accompagnato da cocktail artigianali, vini selezionati e open bar continuo. Dalle uscite giornaliere ai trasferimenti rapidi tra le isole, fino alle crociere fino a sette notti, ogni dettaglio è curato da un equipaggio attento e multilingue. Non mancano le uscite condivise per socializzare in un’atmosfera rilassata né allestimenti dedicati a compleanni, lune di miele e proposte romantiche. Anche le famiglie con bambini trovano comfort e spazi pensati per una giornata serena, tra snorkeling e momenti di puro relax al sole. Accanto al lusso a bordo, il progetto promuove pratiche sostenibili e collaborazioni locali riunite sotto l’impegno di Green Pyratz. L’accoglienza calorosa dei capitani e dell’equipaggio è capace di far sentire chiunque a proprio agio fin dal primo istante. Dal fascino elegante di Saint Barth alle calette selvagge di Anguilla, il mare diventa così il palcoscenico ideale per vivere una vacanza indimenticabile all’insegna del gusto e della libertà.

​L’eleganza francese e i sapori caraibici di Ocean 82 (Grand Case)

Sul lungomare di Grand Case, a Saint-Martin, Ocean 82 si conferma una tappa gastronomica imperdibile per chi cerca l’incontro tra eleganza francese e sapori caraibici. Nato dall’entusiasmo di Franck e Romain, il locale ha saputo rinnovarsi mantenendo intatta la passione per l’accoglienza e la buona tavola. Dopo la lunga pausa seguita all’uragano Irma del settembre 2017, il ristorante ha riaperto con un’immagine rinnovata senza rinunciare alla propria identità. Il menu classico celebra il mare con proposte come la trilogia di tartare di mahi-mahi, le fettuccine all’aragosta e il vivaneau accompagnato da chutney di mango. Non mancano i grandi classici della tradizione d’Oltralpe, dalle lumache al burro d’aglio al foie gras padellato con uva bianca e riduzione balsamica. Anche le insalate e gli antipasti freddi propongono contrasti curati, giocando su freschezza, consistenze e materie prime selezionate. Tra i secondi di terra spiccano il filetto di manzo alla plancha con salsa alle morchelle e la coscia d’agnello brasata a lungo fino a risultare tenerissima. Le zuppe, tra cui il velouté di aragosta e il gazpacho, aprono il pasto con carattere e immediatezza. Chi preferisce il pesce trova portate pensate per esaltare i profumi dell’oceano senza coprire il sapore naturale degli ingredienti. A chiudere il percorso arrivano dolci curati come il soufflé al Grand Marnier, il tortino al cioccolato dal cuore fondente e la crème brûlée alla vaniglia. L’atmosfera unisce raffinatezza informale e convivialità, ideale tanto per i residenti quanto per chi è in vacanza sull’isola. Il servizio accompagna la cena con attenzione, rendendo l’esperienza adatta sia a una serata in famiglia sia a un incontro tra amici. Ogni piatto riflette un equilibrio misurato tra ingredienti caraibici e tecnica francese, in un dialogo costante tra territorio e memoria. La carta invita a condividere assaggi e a lasciarsi guidare dalla stagionalità, trasformando ogni portata in un momento di piacere. Ocean 82 continua così a raccontare l’anima gastronomica di Grand Case con stile, energia e continuità.

Il laboratorio di profumi a Tijon (Grand Case)

A Grand Case, sulla costa di Saint-Martin, Tijon Perfumes si distingue come una delle esperienze artigianali più originali per chi esplora l’isola. Il marchio unisce la tradizione profumiera legata a Grasse a suggestioni caraibiche, offrendo fragranze create sull’isola e ispirate al territorio. Oltre alla boutique con profumi artigianali, borse da mare, gioielli e idee regalo locali, il punto di forza è il laboratorio creativo. Qui i visitatori possono partecipare a sessioni guidate per realizzare il proprio profumo su misura partendo da centinaia di essenze. Chi ha poco tempo o arriva in crociera può optare per formule più snelle, come il laboratorio Mix & Match di circa novanta minuti. Esistono anche percorsi più approfonditi per chi desidera sperimentare con calma e scoprire le basi della creazione olfattiva. Al termine del workshop, ogni partecipante porta a casa un flacone personalizzato con il nome scelto per la propria creazione. La formula resta inoltre archiviata dal laboratorio, permettendo di richiedere ricariche in futuro anche a distanza. L’attività attira coppie in viaggio di nozze, gruppi di amici, famiglie e viaggiatori curiosi in cerca di un ricordo diverso dal solito. Non serve alcuna esperienza pregressa perché l’intero percorso è accompagnato passo dopo passo da personale dedicato. Tra i profumi della casa spiccano creazioni iconiche e note fresche che richiamano la brezza marina e la vegetazione tropicale. L’abbinamento tra note agrumate, fiorite, legnose e speziate permette di costruire accordi equilibrati o più audaci a seconda del gusto personale. L’atmosfera dello spazio è accogliente e stimolante, pensata per favorire la scoperta olfattiva senza fretta. La posizione in Rue de Petite Plage rende la visita facile da abbinare a una passeggiata sul mare o a una cena nei locali di Grand Case. Per chi soggiorna sull’isola o fa scalo per la giornata, l’esperienza rappresenta un’alternativa culturale e creativa alle classiche escursioni in spiaggia. La prenotazione anticipata è consigliata per assicurarsi un posto nei laboratori, spesso molto richiesti durante la stagione turistica. Molti ospiti tornano negli anni per riordinare la propria fragranza del cuore o per far vivere la stessa esperienza a nuovi amici. Il progetto valorizza l’artigianalità locale trasformando un souvenir in un racconto personale legato al viaggio ai Caraibi. Ogni flacone diventa così una memoria tangibile capace di riportare alla mente luce, profumi e atmosfere dell’isola. Tijon Perfumes conferma così il proprio ruolo di tappa creativa e sensoriale di rilievo tra St. Martin e St. Maarten.

​L’atmosfera bohéme-chic di LTC (Grand Case)

LTC La Plage unisce boutique hotel, beach club sulla spiaggia e ristorante a Grand Case, a Saint-Martin, in un’atmosfera bohéme- chic.

Il soggiorno unisce relax sul mare, ospitalità curata e un’anima vacanziera sospesa tra spiaggia e ristorazione. Una proposta gastronomica vivace che mescola suggestioni creole, sapori mediterranei e note contemporanee.

La carta si apre con zuppe avvolgenti come la Koké Rèd Soup con gamberi argentini e la bisque di aragosta in crosta di mandorle, per poi passare a tartare e carpacci. Tra le proposte crude spiccano tartare di manzo, duo di pesce, ceviche di salmone, mojito di granchio, carpaccio di gamberi agli agrumi e carpaccio di manzo Wagyu.

Gli antipasti da condividere invitano alla convivialità con la Planche Créole, accras di tonno, granchio ripieno, involtini di pesce, pissaladière, bruschetta e frittura di calamari e gamberi. Non mancano sfiziosità come il brie al tartufo, il tagliere di formaggi, il crispy spicy tuna e i tacos di manzo o pesce, mentre le insalate uniscono freschezza e carattere.

Dalla salade signature con anatra affumicata e pere fino alla caribeña con ouassous e mango, passando per poke bowl e burrata, la scelta copre gusti diversi. La sezione dedicata al mare valorizza pescato, crostacei e preparazioni iodate con calamari all’aglio e prezzemolo, branzino cileno, tataki di tonno e tentacoli di polpo grigliati, gambas flambé al brandy, l’orata reale intera. Chi preferisce la terra trova tagli importanti come l’onglet di manzo Angus, il mezzo pollo arrosto, la pancetta di maiale Héritage cotta a bassa temperatura e il pollo marinato BBQ.

L’alternanza tra piatti esotici, classici della brasserie e a proposta adatta sia a un pranzo informale sia a una cena più ricca. Nel complesso, LTC La Plage costruisce un percorso culinario solare e curato dove l’anima costiera dialoga con ingredienti decisi e presentazioni variegate. Una carta ampia e riconoscibile che accompagna l’esperienza sul mare con sapori netti, porzioni varie e un’impronta marcatamente vacanziera.

La Terrasse, un’esperienza gastronomica con vista sulla baia di Marigot

Affacciato sulla splendida baia di Marigot, a Saint-Martin, La Terrasse si distingue come uno degli indirizzi da scoprire per chi ama la buona cucina e le atmosfere ricercate. Situato all’interno del West Indies Mall, sul lungomare della capitale, il ristorante offre una posizione privilegiata, dove il panorama marino diventa parte integrante dell’esperienza.

La sua proposta gastronomica nasce dall’incontro tra tradizione francese, influenze creole e suggestioni mediterranee. Una cucina che punta sulla freschezza degli ingredienti e sulla qualità delle preparazioni, con piatti realizzati in casa e grande attenzione ai dettagli. L’ambiente, elegante ma informale, accoglie gli ospiti in un’atmosfera rilassata, lontana dagli eccessi della formalità.

A rendere speciale il locale è anche la sua capacità di adattarsi ai diversi momenti della giornata.

Dal pranzo sotto il sole tropicale alla cena sotto le stelle, ogni occasione diventa un invito a concedersi una pausa di gusto. La vista sulle imbarcazioni e sulla baia accompagna il visitatore, regalando scorci suggestivi sul paesaggio caraibico. Il servizio attento e cordiale completa un’offerta che mette al centro l’ospitalità. La Terrasse interpreta così una ristorazione capace di coniugare identità locale, eleganza e convivialità. Non soltanto un luogo dove assaporare le prelibatezze ma uno spazio in cui vivere il ritmo e il fascino di Saint-Martin. La sua cucina, generosa e curata, racconta culture diverse attraverso un linguaggio gastronomico contemporaneo. Un indirizzo ideale per coppie, gruppi di amici e viaggiatori alla ricerca di un’esperienza autentica.

A La Terrasse, il piacere della tavola incontra la bellezza del mare, trasformando ogni visita in un momento da ricordare.

INDIRIZZI E CONTATTI UTILI – SAINT-MARTIN

UFFICIO TURISMO SAINT MARTIN

www.st-martin.org

UFFICIO ATOUT FRANCE

www.france.fr/it

AIR FRANCE

www.airfrance.it

FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE

www.festival-st-martin.com

1. Palm Court Hôtel – Ristorante TiPalm

Baie Orientale

Indirizzo: 112 Parc de la Baie Orientale, Lotissement Vavina Bay, 97150 Saint-Martin

Telefono: +590 590 87 41 94 (hotel)

Telefono ristorante: +590 690 72 12 92

Sito hotel: www.sxm-palm-court.com ⁠

Sito ristorante: www.tipalm.com ⁠

2. Pyratz Gourmet Sailing

Simpson Bay

Indirizzo: Airport Road, Simpson Bay, Sint Maarten

Telefono: +590 690 88 81 11

Sito: https://pyratzsxm.com

3. Ocean 82

Grand Case

Indirizzo: 82 Boulevard de Grand Case, 97150 Grand Case, Saint-Martin

Telefono: +590 690 77 77 57

Sito: https://ocean82.fr/

4. Tijon Perfumes – Laboratorio di profumi

Grand Case

Indirizzo: 1 Rue de Petite Plage, 97150 Grand Case, Saint-Martin

Telefono: +590 690 22 74 70

Sito: www.tijon.com⁠

5. LTC La Plage – Hotel, Beach Club e Ristorante

Grand Case

Indirizzo: 158 Boulevard de Grand Case, 97150 Saint-Martin

Telefono: +590 590 51 36 27

Sito: www.ltclaplage.com⁠

Sito hotel: www.ltc-hotel.com⁠

6. La Terrasse Rooftop Restaurant

Marigot – West Indies Mall

Indirizzo: West Indies Mall, Front de Mer, Boulevard du Docteur Hubert Petit, 97150 Marigot, Saint-Martin

Telefono: +590 690 66 99 99