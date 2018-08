Prima lo slip che cala mentre si leva gli shorts in barca, lasciando scoperta una buona metà del lato B. E ora la partita a racchettoni sulla spiaggia di Ibiza e Chiara Ferragni che, presa dalla foga del gioco, non si accorge che il top le scende mettendo in bella mostra il capezzolo destro. Un topless involontario che è stato prontamente immortalato dai paparazzi che seguono febbrilmente la influencer a pochi giorni dalle nozze col rapper Fedez, previste a Noto, in Sicilia, il 1 settembre.