Chiara Ferragni prosciolta? Selvaggia Lucarelli non si dà pace: la sua reazione

"Tecnicamente" Chiara Ferragni "è stata prosciolta, non assolta". Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram, commenta la sentenza del Tribunale di Milano sul cosiddetto Pandorogate. "Questione Ferragni spiegata in breve - scrive ancora Lucarelli -: per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizialmente c'erano". "Codacons - continua - aveva ritirato le querele grazie a un accordo mediante risarcimento. Dunque, senza quelle querele, era impossibile processare Ferragni per truffa semplice. Quella aggravata (che procede anche senza querele) non ha retto perché mancavano le aggravanti".

Da qui la conclusione: "Tecnicamente - osserva Lucarelli - è stata prosciolta, non assolta. Resta invece colpevole di pubblicità ingannevole e sul fronte amministrativo - ricorda ancora - ha estinto il suo debito pagando 3 milioni di euro tra multe e donazioni". Oltre a Lucarelli, a commentare la decisione dei giudici è stata anche la Casa del consumatore. L'associazione, unica parte civile che era rimasta nel processo milanese, spiega che "purtroppo il mancato riconoscimento dell'aggravante ha determinato il non luogo a procedere per gli imputati, avendo i pochi consumatori in possesso di titoli di acquisto trovato un accordo transattivo".