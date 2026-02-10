Chiara Ferragni, la foto (poi rimossa) con la scritta "Meloni fascista"

Uno scivolone? Una svista? Un errore di comunicazione? Chissà... Certo è che la foto di Chiara Ferragni con tanto di pollicione all'insù e dietro la scritta "Meloni Dux fascista", non è passata inosservata. Non è bastato nemmeno cancellarla in fretta e furia dal carosello di scatti da lei pubblicato su Instagram. L'imprenditrice digitale - ieri 9 febbraio - ha pubblicato sui social un pacchetto di foto dal titolo "Roma + cose belle belle".

Che i rapporti tra Ferragni e Meloni non siano idilliaci non è una novità. Nel 2022, Chiara Ferragni si era scagliata contro l’opposizione della destra al diritto all’aborto nelle Marche, Regione governata da Fratelli d’Italia. Mentre l’anno successivo, dal palco di Atreju, la presidente del Consiglio aveva contraccambiato l’attacco: "Il vero modello da seguire non sono gli influencer che fanno soldi a palate – aveva detto – indossando degli abiti o addirittura promuovendo carissimi panettoni con i quali si fa credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo serve solo a pagare cachet milionari".