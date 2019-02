Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono una delle coppie più amate e unite del mondo dello spettacolo ma, come ha rivelato il marito della showgirl, all’inizio della loro love story non è mancata una buona dose di scetticismo. La conduttrice svizzera, infatti, quando più di sei anni fa ha iniziato a frequentare Tomaso, suo marito dal 2014, non ha nascosto di nutrire qualche perplessità sulla differenza di età tra i due: "Io all’epoca avevo 29 anni, lei 35; per lei contava, per me no".

E come dare torto al rampollo della maison Trussardi? L’uomo ci aveva visto lungo: oggi i due sono follemente innamorati, come testimoniano le uscite pubbliche e gli scatti più intimi e quotidiani pubblicati da entrambi sui social. La loro unione è stata rafforzata anche dall’arrivo di due bambine, prima Celeste e poi Sole. Ma Tomaso va d’amore e d’accordo anche con Aurora Ramazzotti, nata dal precedente matrimonio di Michelle con Eros, oggi volto delle campagne Trussardi.

Come dichiarato a Leggo, l’amministratore delegato della casa di moda italiana è solito chiedere sempre dei consigli alla moglie, anche se si tratta di affari: "Chiedo sempre il suo parere prima di prendere una decisione importante". E quando il giornalista lo ha incalzato sul mondo dello spettacolo, i cui clamori spesso possono essere scomodi, lui ha risposto così: " ’Il gossip muove il mondo, ma tutti ne prendono le distanze’. L’ho letto dal parrucchiere, è la frase che mi diverte di più perché è un modo per fingere distacco". Insomma, per amore di Michelle questo e altro.