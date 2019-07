Taylor Mega in vacanza in Sardegna sfoggia un topless da capogiro. L'influencer 25enne è in compagnia del 56enne milionario iraniano Hormoz Vasfi. L'uomo, noto per possedere un patrimonio da urlo, in passato e stato il compagno della showgirl Yvonne Scio. Taylor e il milionario hanno iniziato a frequentarsi a maggio, quando correva voce che i due fossero partiti per il Vietnam.

"Prima di parlarne pubblicamente devo verificare da me se e una cosa seria oppure no" liquidava così i curiosi l'ex gieffina. Intanto però sembra che la relazione presunta sia andata avanti: nelle foto la regina dei social (con quasi 2 milioni di follower) si fa fare diversi massaggi da Hormoz. Un quadretto idilliaco che fa presagire una vera storia d'amore.