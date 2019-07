"Non si possono arrestare le conquiste di una intera Civiltà che proprio il mare ha costruito e fatto crescere!". Così Fabio Fazio esulta per la non convalida dell'arresto di Carola Rackete, l'attivista e capitana di Sea Watch che è sbarcata a Lampedusa infischiandosene dei divieti. Fazio, già nei giorni precedenti, aveva scritto: "L’arresto di Carola Rackete, l’idea del muro sul confine in Friuli... Ma che mondo stiamo immaginando? L’esclusione costruisce solo odio e rancore". Che lui e Salvini si odino, è cosa nota. E queste parole su Twitter sono una evidente frecciata.

