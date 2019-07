Matteo Renzi le ha provate tutte per tornare in politica, ma evidentemente senza grandi successi. Così l'ex premier preferisce rilassarsi in montagna con la moglie Agnese Landini in quello che sembra un rifugio. I due, nonostante l'abbigliamento sportivo, sembrano non avere alcuna intenzioni di faticare, quanto più di prendere il sole comodamente su un lettino. Forse dovranno dimenticare la condanna che la Corte dei conti ha inflitto a Renzi per danno erariale. O forse l'ex presidente del Consiglio deve dimenticarsi la tragica fine fatta dal suo partito. Quel Pd con a capo Nicola Zingaretti, da lui definito "leader poco di polso", insomma, un mollaccione.