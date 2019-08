Melissa Satta è finalmente in vacanza. Per l'ex velina non c'è niente di meglio che un bagno in piscina, durante il quale si fa immortalare bellissima come sempre. Distesa su un materassino, la Satta sfoggia un lato B invidiabile, che il bikini striminzito accentua ancor di più. Dopo essere tornata dalla Sardegna, la showgirl sembra preferire la tranquillità di casa.

Non sono stati infatti momenti semplici, quelli che ha vissuto: la storia tra lei e il calciatore Boateng era ormai agli sgoccioli. Eppure i due, dopo un weekend insieme per il figlio, sembrano aver ritrovato la serenità di una volta. Niente separazione, anzi, ora sono più felici e sposati che mai.