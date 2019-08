Andrea, il figlio di Alessandro Di Battista e di Sahra Lahouasnia, è stato insultato in autogrill e la madre si è sfogata su Instagram. L'esponente M5S, con la sua famiglia, dopo aver passato le vacanze in Trentino, due giorni fa è tornato a Roma. Durante il viaggio, in sosta a Verona, Sahra, in fila alla cassa, ha assistito all'insulto nei confronti del figlio (due anni), che aveva il volto ferito dopo una caduta. «Una coppia di due ragazzi giovani ed eleganti. Lei bionda, ben vestita, occhiali da sole e rossetto inizia a parlare a bassa voce e girandosi verso l' ipotetico fidanzato dice "suo figlio è orribile". Era Andrea. La coppia continua a parlare guardando Alessandro. Capisco che due persone abbiano opinioni politiche diverse, ma trasformare questa divergenza in un odio così forte, no».