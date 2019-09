"C'è un solo modo, per riattivare una stilla di fiducia, è un modo antico e semplice: fare un gesto che capiscano tutti, un gesto che tocchi le corde profonde dell'identità di chi nemmeno per un momento ha creduto alla storiella tanto in voga - tra i populisti di destra - che fra destra e sinistra non c'è differenza". E' l'appello di Concita De Gregorio dalle colonne di Repubblica: Zingaretti, fai una "cosa di sinistra: in linea con il Papa e con Mattarella, in sostanza con il cattolicesimo democratico, può pretendere che adesso, stasera stessa, il primo impegno dei contraenti sia quello di dare un Pos, un place of safety, un porto ai bambini alle donne e ai disperati delle navi in rada e - in un colpo solo, insieme - a milioni di elettori che nella sinistra dei calcoli non si riconoscono più".

Insiste. "Lo spettacolo quotidiano e disumano che si consuma nel nostro mare è una vergogna davanti al mondo intero e alla coscienza di ciascuno. Pazienza per il 'non rinnego niente' di Di Maio, co-autore dell'aberrante decreto sicurezza", Zingaretti "può pretendere un segnale di affidabilità dai futuri alleati, si presume. I Cinquestelle sono inaffidabili, dice il coro dei diffidenti. Non degni di fiducia. Dunque questo si chieda: un gesto chiaro e semplice che cancelli un atto del governo precedente di cui hanno fatto parte. Una dote da portare a questo matrimonio di convenienza: in nome delle osservazioni al decreto del presidente Mattarella, per esempio".