Borghi manda in tilt Concita De Gregorio: "I veri fascisti"

L’arena è quella di È Sempre Cartabianca , programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer , in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Quando la Berlinguer chiede se questo incontro andava evitato, Borghi dice: “La mia domanda è, perché dobbiamo essere ancora in un Paese dove non si può parlare? Chi sono veramente i fascisti? Sono quelli lì che con la violenza cercavano di impedire alla gente di elaborare delle tesi che possono essere lontanissime dal proprio modo di sentire, ma la Costituzione dice che noi dobbiamo essere liberi di poter dire qualsiasi cosa. In questo caso, oltretutto, le tesi contro l'immigrazione penso e spero che possano avere esattamente la stessa dignità di quelli che invece dicono che bisogna far entrare tutti".

Scontro sul Remigration Summit (convegno in cui si sono riunite le destre estreme del mondo occidentale per ribadire il loro “no” agli immigrati in patria) tra Claudio Borghi , senatore della Lega , e la giornalista Concita De Gregorio , editorialista di Repubblica.

La De Gregorio non ci sta e replica al senatore leghista: "È come per la striscia di Gaza, questa retorica che cerca di fare il gioco delle tre carte e cerca di far pensare alla gente da casa che si sta estinguendo la razza bianca è stucchevole, son cose che questo secolo ha già visto. La supremazia della razza bianca, perché gli africani non sono intelligenti come gli europei, già solo il fatto di doverne discutere fa specie, uno si aspettava di non doverlo sentire mai più nella storia. Poi Borghi se lei come esempio vuole portare il fatto che una volta è stato contestato, nessuno ci crede che non la lascino parlare".

"Io ogni volta che vengo qui la sento parlare per ore, ore ed ore, se c'è una persona che parla in questo Paese in pubblico è lei - conclude la De Gregorio -. E, diversamente da quelli che sono contestati, lei è al governo, governa questo Paese, però fa credere di essere vittima di un sopruso. Subisce un sopruso chi espone la bandiera palestinese e gli viene detto ‘toglila, perché passa il Giro d'Italia’, è una cosa a cui non ci si crede".