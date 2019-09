Matteo Renzi diventa "Matto Renzi", almeno per Televideo che, nella giornata in cui l'ex premier annunciava l'addio al Pd, è scivolato in una clamorosa gaffe. Sicuramente involontario, il refuso sembra però allinearsi alla corrente di pensiero sostenuta da tutti: Renzi avrebbe dovuto evitare la scissione, se pensava di rimanere ancora un po' sulla scena politica.

Non è la prima volta che il notiziario della Rai cade in piccoli errorini. Sulla "Prima", tempo fa, si dava conto della sparatoria avvenuta a Vienna, ma il titolo era davvero peculiare: "Sparatoria a Vienna, un morto e un morto". Insomma, anche in questa occasione qualche attenzione avrebbe solo beneficiato.