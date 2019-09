Matteo Renzi, l'ex moglie di Piero Pelù svela l'aiutino da 20mila euro: "Tutto gratis, senza pagare un soldo"

Matteo Renzi torna a Palazzo Vecchio per un confronto con il fondatore di LinkedIn, Reid Hoffman. L'incontro però ha generato la rabbia di Antonella Bundu, ex moglie di Piero Pelù e leader della sinistra in Consiglio comunale. La Bundu ha protestato perché il Salone è stato concesso gratuitamente (la giunta ha riconosciuto il valore culturale dell'evento), e non previo pagamento del tariffario, che arriva fino a 20mila euro.



Appena tornato da una conferenza in Cina, e sceso dal palco, Renzi riveste subito i panni di leader del suo nuovo partito e annuncia - come scrive Il Corriere della Sera - che ci sarà un secondo step della scissione, che finora ha raccolto poche adesioni sul territorio: "Gli amministratori locali arriveranno nel giugno 2020, faremo il Big Bang 2 - spiega il senatore, facendo capire che ci saranno sindaci e eletti che lasceranno il Pd e passeranno a Italia viva -. Se c'è una cosa che mi dà tranquillità è non parlare delle realtà amministrative locali, Italia viva non si presenterà né in Umbria, né in Emilia-Romagna e in Toscana. Non è un partito come gli altri che si deve presentare dappertutto".