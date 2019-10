Striscia La Notizia, il dramma dell'infermiera Angela Cavagna: "Il mio ex marito ha raccontato menzogne"

Volano ancora stracci tra gli ex coniugi Angela Cavagna e Orlando Portento. A dare inizio alla diatriba l’ex agente della soubrette, che l'ha accusato di avergli rubato tutto, lasciandolo solo con una misera pensione. Un’accusa che Portento ha ribadito anche a Barbara D'Urso, nel salotto di Pomeriggio 5. Dal canto suo quindi, l'ex infermiera di Striscia la notizia ha deciso di procedere per vie legali.



"Portento ha raccontato un sacco di menzogne. In particolare, la cosa più grave è stata quella dello stalking. Stava lì a ripetere: 'È un’infamia, è un’infamia'. Barbara d’Urso gli ha detto: 'Tu sei stato denunciato per stalking'. Ma gli avrebbe dovuto dire: 'Tu sei stato condannato per stalking'. E c’è una bella differenza tra essere denunciato e condannato, la D’Urso avrebbe dovuto verificare, informarsi. Lui è stato condannato, ci sono le sentenze. Io l’ho denunciato quando ha iniziato a offendere e a minacciare non più solo me, ma anche mio padre, che all’epoca aveva 80 anni, e mia madre, che ne aveva 78", ha dichiarato la Cavagna in un'intervista alla rivista Di Più.

"È dal mio conto corrente che partivano i soldi per pagare il mutuo della casa di Genova. Lui dice che me l’ha intestata, facendo credere che l’ha comprata. Non è vero: la casa l’ho acquistata io. All’epoca stavamo insieme, è vero, ma il mutuo l’ho fatto a mio nome. Se saltava una rata ero io a finire nei guai, non lui. E comunque a guadagnare, andando in tv, ero io, non lui", ha concluso nervosa la soubrette, che da qualche anno ha lasciato il mondo dello spettacolo italiano per trasferirsi a Tenerife dove vive con il secondo marito, Paolo Solimano.