Vauro Senesi si scatena contro Silvio Berlusconi nella vignetta pubblicata sulla prima pagina del Fatto quotidiano di Marco Travaglio. "Paolo Bonaiuti, morto il suo storico portavoce. Berlusconi costretto ad esprimersi a gesti", scrive nel suo disegno dove il Cavaliere è ritratto mentre fa le corna e si tocca le parti intime.

Ieri 16 ottobre è morto infatti lo storico portavoce di Berlusconi. Una lunga carriera politica: sottosegretario alla presidenza del Consiglio nei governi Berlusconi II, III e IV, aveva 79 anni e godeva di stima bipartisan da sinistra a destra nel mondo politico. Nei quasi vent'anni al seguito di Berlusconi, Bonaiuti (che curava in maniera maniacale la comunicazione, specialmente quella televisiva) spesso è dovuto correre ai ripari per correggere, smussare e smentire, le intemperanze verbali del Cavaliere. Ogni volta che il Cav faceva una gaffe, una battuta o raccontava una barzelletta, fuori posto, lui interveniva per smentire, chiarire e precisare.