Anche Daniela Santanchè "dice qualcosa di sinistra". Un certo sconcerto a Piazzapulita su La7, dove la Pitonessa, oggi di Fratelli d'Italia discute con gli altri ospiti di Corrado Formigli di politica, leader e comunicazione sui social.











A un certo punto l'ex di An e Forza Italia coglie tutti di sorpresa: "Non avrei fatto la foto con il mitra come Matteo Salvini", è il riferimento a una contestatissima foto pubblicata su Facebook dal coordinatore della comunicazione dell'allora ministro degli Interni, Luca Morisi. Ma in fondo, aggiunge la Santanchè, il Capitano "verrà giudicato dal popolo" che non sono gli intellettuali di sinistra. Il vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo accoglie la svolta "boldriniana" di Daniela con un sorriso.