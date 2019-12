Gianluigi Paragone e Annalisa Chirico, durissimo scontro a Non è l'Arena: "Ma siamo nel terzo mondo?"

È duro scontro tra Gianluigi Paragone e Annalisa Chirico. Il tema su cui si sono scontrati a Non è l'Arena è la prescrizione. "Io ho il diritto di essere processato, il patteggiamento è una scelta dell'imputato. Non potete creare l'incentivo al patteggiamento se uno pensa di essere innocente" ha chiosato una Chirico più furiosa che mai.

"Il patteggiamento non è una cosa fatta così, non è una cosa del terzo mondo come dici tu" ha replicato il grillino. A nulla però sono servite le giustificazioni, perché la firma del Foglio è andata dritta per la propria strada: "Ma scherziamo? Noi paghiamo le tasse per la Giustizia".