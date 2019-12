Bruno Vespa, la soffiata a Tagadà su Matteo Renzi: "C'è una cosa che invidia di Salvini"

Bruno Vespa ha concesso un’intervista interessante a Tagadà, spaziando tra i vari argomenti di attualità. In particolare il giornalista e conduttore di Rai1 si è soffermato sulle strategie di comunicazione della classe politica e ha affermato con sicurezza che "una delle cose che Matteo Renzi invidia di più è Luca Morisi, l'autore di tutta la campagna mediatica di Salvini. In pubblico dice 'chissà da dove prendono i soldi per fare tutte queste cose', poi però li invidia perché sono bravi e hanno fatto una campagna da serie A".

Vespa ha approfondito il discorso sull'approccio 'io come voi', del quale Donald Trump è "il capofila, ma anche Boris Johnson ha condotto una campagna elettorale magistrale. Il fatto di dire 'sono come voi' è l'abc della politica". Il conduttore di Porta a Porta ha ricordato anche che "la forza originaria di Silvio Berlusconi nasceva dal fatto di essere presidente del Milan, nonché un imprenditore di successo e l'inventore della televisione privata".