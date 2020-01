Federico Rampini sulle regionali a Stasera Italia: "La sinistra sempre al governo dopo un po' logora"

Per Federico Rampini la sconfitta della sinistra in Emilia-Romagna non è poi così lontana: "Alla lunga anche il territorio meglio amministrato del mondo, se ci sono sempre gli stessi al governo, tende a creare delle macchine di potere, questo produce logoramento è inevitabile" confessa a Stasera Italia da Barbara Palombelli. Per la firma di Repubblica il Pd dimentica l'immigrazione, uno dei temi che ha fatto crescere la Lega e che risulta essere un vero e proprio problema in Italia.

Lo stesso Rampini mesi consigliava a Matteo Salvini di "spostarsi più al centro". Solo così avrebbe potuto ottenere più voti, compresi quelli dei moderati.