Silvia Salis, i deliri contro il governo: "Vestiti da SS e normalizzazione del fascismo"

"La città ha diritto alla sua sicurezza, quel quartiere ha una pressione incredibile per questa situazione, quindi da sindaca di Genova devo tutelare prima di tutto la tranquillità della mia città": Silvia Salis, ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4, lo ha detto a proposito della questione CasaPound. "Poi - ha aggiunto - in secondo piano, ma non in ordine di importanza, essendo un'amministrazione progressista, è chiaro che io posso esprimere il mio parere su quello che è un movimento che si richiama chiaramente a simboli, a temi e a rapporti con partiti che hanno un'ideologia neonazista".

Secondo la sindaca, inoltre, oggi con il governo Meloni ci sarebbe più tolleranza nei confronti di tutto quello che ricorda fascismo e nazismo: "Bisogna non cadere nella provocazione di associare il centrodestra a movimenti neofascisti e neonazisti. È pur vero però che c'è una grande tolleranza. Vediamo esponenti di alto livello del nostro governo che hanno cimeli riconducibili al fascismo, che si travestono da SS, che hanno foto con mezzi busti di Mussolini... Chiaramente c'è una normalizzazione del tema che negli anni passati non avevamo visto".



