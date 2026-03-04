Libero logo
Iran in fiamme
Rogoredo
Referendum Giustizia
Hub Energia

Silvia Salis, i deliri contro il governo: "Vestiti da SS e normalizzazione del fascismo"

di
Libero logo
mercoledì 4 marzo 2026
Silvia Salis, i deliri contro il governo: "Vestiti da SS e normalizzazione del fascismo"

1' di lettura

"La città ha diritto alla sua sicurezza, quel quartiere ha una pressione incredibile per questa situazione, quindi da sindaca di Genova devo tutelare prima di tutto la tranquillità della mia città": Silvia Salis, ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4, lo ha detto a proposito della questione CasaPound. "Poi - ha aggiunto - in secondo piano, ma non in ordine di importanza, essendo un'amministrazione progressista, è chiaro che io posso esprimere il mio parere su quello che è un movimento che si richiama chiaramente a simboli, a temi e a rapporti con partiti che hanno un'ideologia neonazista".

Secondo la sindaca, inoltre, oggi con il governo Meloni ci sarebbe più tolleranza nei confronti di tutto quello che ricorda fascismo e nazismo: "Bisogna non cadere nella provocazione di associare il centrodestra a movimenti neofascisti e neonazisti. È pur vero però che c'è una grande tolleranza. Vediamo esponenti di alto livello del nostro governo che hanno cimeli riconducibili al fascismo, che si travestono da SS, che hanno foto con mezzi busti di Mussolini... Chiaramente c'è una normalizzazione del tema che negli anni passati non avevamo visto". 


 

tag
silvia salis
è sempre cartabianca
casapound
genova

Dalla Berlinguer È sempre Cartabianca, Mauro Corona apocalittico sull'Iran: "A che cosa torneremo"

Dalla Berlinguer E' sempre CartaBianca, Rula Jebreal insulta Trump: "L'unico stupido abbastanza per farlo"

Conseguenze rovinose Pd dilaniato dalla riforma elettorale: ecco i big che mollano il partito

ti potrebbero interessare

Sondaggio Noto per Porta a Porta: il Pd crolla di 1 punto in un mese. FdI in testa, occhio a Vannacci

Sondaggio Noto per Porta a Porta: il Pd crolla di 1 punto in un mese. FdI in testa, occhio a Vannacci

Redazione
D'Alema e Veltroni si incontrano alla festa comunista: finisce male

D'Alema e Veltroni si incontrano alla festa comunista: finisce male

Redazione
Referendum giustizia, TeleMeloni non esiste: Rai, ecco le cifre AgCom. E su La7...

Referendum giustizia, TeleMeloni non esiste: Rai, ecco le cifre AgCom. E su La7...

Iran, Pd e M5s difendono Sanchez e insultano Meloni: "La differenza tra obbedire e governare"

Iran, Pd e M5s difendono Sanchez e insultano Meloni: "La differenza tra obbedire e governare"