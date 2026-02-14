Sabotaggio sull'alta velocità, l'ira di Salvini: "Nessuno minimizzi"

Da questa mattina la circolazione ferroviaria sulle linee Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è fortemente rallentata a causa di due atti dolosi accertati, con un terzo episodio ancora in fase di verifica. Lo ha comunicato Ferrovie dello Stato.Sulla Roma-Napoli, tra Salone e Labico (provincia di Roma), i tecnici di Rfi hanno rilevato danni ai cunicoli con cavi bruciati, essenziali per la gestione della circolazione. Sulla Roma-Firenze, tra Tiburtina e Settebagni, è stato riscontrato un altro sabotaggio con cavi incendiati, causando ritardi, deviazioni sui binari convenzionali più lenti e limitazioni di percorso. Un terzo caso sospetto è in corso di accertamento tra Capena e Gallese, sempre sulla Roma-Firenze: sul posto operano l’autorità giudiziaria e i tecnici Rfi, in attesa di completare i rilievi per il ripristino completo dell’infrastruttura.I disagi per i viaggiatori sono notevoli: treni accumulano ore di ritardo, vengono deviati o fermati prima della destinazione finale.

Questi episodi si aggiungono a una serie di sabotaggi recenti in concomitanza con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Sabato scorso, tra le 5 e le 8 del mattino, ordigni hanno colpito le linee Alta Velocità a Bologna e la linea mista adriatica a Pesaro, paralizzando mezza Italia con ritardi e cancellazioni massicce. Le Procure di Bologna e Pesaro indagano per terrorismo e attentato ai trasporti. Un altro fascicolo era stato aperto per un presunto sabotaggio nella notte tra martedì e mercoledì sulla Lecco-Tirano, ad Abbadia Lariana (Lecco), linea che serve località sciistiche olimpiche: la Procura di Milano ha affidato il caso all’Antiterrorismo (modello 45, senza notizie di reato), mentre Lecco procede per pericolo di disastro ferroviario da danneggiamento.Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha definito gli atti di oggi "odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l'Italia", annunciando un aumento di vigilanza, controlli, telecamere e presidi per identificare i responsabili.

Ha ricordato che nel 2025 gli episodi di sabotaggio sono quintuplicati e che il 2026 è iniziato male, auspicando pene severe e costituzione di parte civile del ministero per danni.Per l’attentato di Pesaro è arrivata una rivendicazione sul blog anarchico “La Nemesi”, con foto dell’ordigno e accuse ai partner ufficiali dei Giochi, accusati di speculare su guerre e devastazione ambientale in nome del "feroce progresso capitalista". E Salvini userà il pugno di ferro: "Odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l'Italia – dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini – È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone".