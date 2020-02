Enrico Mentana, Maurizio Costanzo lo incorona per le sue maratone elettorali: "È il più efficace"

Ogni volta che in Italia ci sono le elezioni, ci sono anche le maratone. Il più efficace rimane Enrico Mentana che, se non sbaglio, le maratone inventò anni fa. Anche adesso, per le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, Mentana ha condotto una maratona per molte ore, credo sia finita all'alba, con un ricambio, evidentemente, di telespettatori. Complimenti al riguardo anche a Bruno Vespa.

Ficarra e Picone sono alla guida di Striscia la notizia e sanno far bene quel lavoro, ma la vera sorpresa dei due comici siciliani è il buon risultato di un film che li vedeva protagonisti e autori della pellicola. Ho il sospetto che Striscia la notizia faccia bene con l'allenamento quotidiano, lo si è visto con Ezio Greggio, con Enzo Iacchetti, in passato con altri e ora con Ficarra e Picone.

C' era un film, in passato, che si chiamava A volte ritornano. Questo vale anche per i programmi televisivi. È tornato, con successo, su Canale5, Chi vuol essere milionario?, condotto da Gerry Scotti. Ma è probabile che riprenda, su Raidue, una serie di grande successo: Il collegio.

Ricordo, in proposito, che qualche anno fa, Fabio Fazio, che peraltro di recente ha avuto un record di ascolti con Che tempo che fa, ripropose il Rischiatutto, che aveva avuto in Mike uno degli autori e il conduttore. Non c'è da stupirsi, in quanto il pubblico si affeziona ad alcuni programmi e alla liturgia che li accompagna. Non ricordo chi, nel passato, diceva: «Fare tv è dire Messa». Avete mai sentito il sacerdote che, all'altare, dice «Ite missa est» prima della fine?

di Maurizio Costanzo