La politica, accarezzata e sfiorata in questo Festival, non può mancare. Insomma, la battuta bipartisan arriva. Finalmente. Prima Fiorello, mattatore unico della serata, dice: “Tra poco i Ricchi e poveri. Io mi metto al centro e faccio il reddito di cittadinanza”. Applauso e risate. Poi Fiore dice a Amadeus: “Hai fatto il 52% vai col Pd. Che hanno bisogno di te...”. Il riferimento è legato agli ascolti di ieri, che nella prima serata hanno superato ogni aspettativa. Impossibile non ridere alle battute di Fiorello. Tra lui e Amadeus scoppia un’amicizia vera, pura. Che tutta Italia sta amando e ammirando.

di Francesco Fredella