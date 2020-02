Nicola Porro contro la sardina Mattia Santori: "Chi ti ha eletto? Ti sei bevuto il cervello"

Ultimamente, Nicola Porro, picchia durissimo contro le Sardine. Dente avvelenato, e ha le sue buone ragioni. Uno degli ultimi spunti che lo hanno scatenato nella sua imperdibile Zuppa di Porro è stata l'intervista concessa da Mattia Santori a La Stampa, il solito profluvio di banalità e parole vuote. E così prima a Quarta Repubblica Porro è passato all'attacco, affibiandogli il soprannome "cerchietto". "Ma chi lo ha eletto?", continuava a chiedere la firma de Il Giornale. Dunque, l'attacco durante La zuppa di porro del 12 febbraio: "Da morire dalle risate l’intervista de La Stampa a cerchietto Santori". Dunque Porro ricorda come Santori "è stato sputt*** l'altro giorno in televisione da Ogongo (la sardina romana, ndr) che dice di avergli mandato degli sms dicendo che era un piccolo leaderino che ordina agli altri tu in tv non ci devi andare, tu di politica non devi parlare".

E ancora, un diluvio: "Ma questi veramente idee zero - prosegue - però l’idea di andare dai Benetton è stata ottima. Lui dice varie cose, come ad esempio ‘mi sento come un Segretario di partito ma senza nessun privilegio, non comando, non ho autorità, non prendo un soldo’. Ma perché c… dovresti comandare? - sbotta allora Porro -. E chi? E perché dovresti prendere un soldo? Ma perché dovresti avere autorità? Una roba da pazzi. Zingaretti, Renzi, Salvini, e Meloni sono stati eletti. Ma a te chi ti ha eletto? Ma chi sei?”. Ma no è ancora finita. Sempre commentando l'intervista de La Stampa, Porro azzanna: "E poi gli chiedono se si candiderà. Semmai a una candidatura locale (lo cita, ndr)... questi si sono bevuti il cervello, ma chi sono? È colpa anche di Boccia e di Provenzano che, ricevendoli a Palazzo Chigi o nei loro Ministeri, gli danno un ruolo che non hanno. E poi se la prende con la manifestazione del M5S contro i vitalizi", conclude Porro. Inappuntabile.