Danilo Toninelli e il coronavirus: legge il decreto leccandosi il dito

Via libera alla circolazione dei monopattini elettrici in tutto il Paese. È ufficialmente partita la rivoluzione della micromobilità sostenibile. In questo video l'ex ministro Danilo Toninelli spiega in dettaglio quali sono le regole principali da rispettare, ma si lecca elegantemente un dito. Il tutto senza essersi lavato le mani e contravvenendo a tutte le raccomandazioni "sanitarie" del governo in tempi di coronavirus.

Nel video pubblicato su Youtube il primo marzo Toninelli fa riferimento all’articolo 33 bis del decreto Milleproroghe da poco approvato dal Senato. Ecco i principali punti: oggi il monopattino può essere usato in tutto il territorio nazionale. È equiparato ai velocipedi e alle biciclette. Le nuove regole prevedono che i monopattini elettrici possano circolare sulle strade urbane che prevedono un limite di 50 km orari e sulle piste ciclabili parallele alle strade extra urbane.