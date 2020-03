Silvio Berlusconi, fuga a Nizza da Marina: spaventato dal coronavirus, test a tutti i collaboratori

"Il Messaggero" rivela: Berlusconi in Francia dallo scorso venerdì, timori per il #coronavirus

In fuga da Arcore. Si parla di Silvio Berlusconi, al centro delle cronache rosa per l'addio a Francesca Pascale e la nuova relazione con la deputata azzurra Marta Fascina. Il leader di Forza Italia, rivela Il Messaggero, ha lasciato lo scorso venerdì la sua casa per andare a Valbonne, Francia, circa 35 chilometri da Nizza. Si trova nella proprietà della figlia Marina, una villa di metà Ottocento che vanta circa centomila metri quadri di terreno. Berlusconi, con la figlia, mira a riposarsi e si tiene ben lontano dai focolai del coronavirus. E in Forza Italia raccontano che abbia chiesto a tutti i suoi più stretti collaboratori di sottoporsi a controlli ad hoc.