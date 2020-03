Nicola Zingaretti infetto, il dettaglio da Bruno Vespa sfuggito a tutti: "Non le do la mano", "No questa sera no"

07 marzo 2020 a

a

a

Nicola Zingaretti ha contratto il coronavirus. Dopo l'annuncio social del segretario del Pd a molti è tornata in mente l'ospitata a Porta a Porta del 4 marzo. Una presenza che spaventa e non poco. Eppure - come riporta Il Tempo - c'è un dettaglio che a molti è sfuggito: Zingaretti, quando è arrivato al bar del programma Rai, ha allungato la mano a Bruno Vespa, che, di tutta risposta, l'ha rifiutata. "Non le do la mano, perché...", questa la frase che avrebbe detto, forse memore del vademecum del governo sull'emergenza.

"State a casa, il virus si sta propagando". Situazione ormai fuori controllo? Il disperato appello dell'assessore

Ma c'è di più perché in quell'occasione il dem avrebbe replicato: "Questa sera no, questa sera no... Saremo fra i primi in Italia ad ottemperare alle ordinanze". Vespa al bancone del bar ha fatto anche un passo indietro per mettere una distanza di sicurezza con il segretario del Pd, ma cortesemente si è augurato: "speriamo di potere riprendere presto le vecchie abitudini". Poi tutto è tornato alla normalità, o quasi.