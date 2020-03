Guido Crosetto "con la morte nel cuore". Coronavirus, cos'ha risposto a suo nipote in piena "zona rossa"

08 marzo 2020 a

Anche Guido Crosetto è stato coinvolto personalmente dal caos coronavirus. Il fondatore di Fratelli d'Italia, su Twitter, rivela come suo nipote, "cui voglio bene quanto ai miei figli perché è cresciuto con me", lo abbia contattato in seguito al decreto del governo che ha isolato la Lombardia rendendo di fatto quasi impossibili gli spostamenti. "Lavora a Milano - spiega Crosetto -, Questa sera mi ha detto: 'Zio posso tornare a Savigliano (in Piemonte, ndr)?'. Ho riposto; 'Non puoi. Milano è zona rossa'. L’ho fatto con la morte nel cuore, ma senza dubbi. Perché è giusto. (Io sono a Roma)",

Sui social Crosetto sta combattendo insieme al virologo Roberto Burioni una battaglia per "educare" gli italiani a comportamenti saggi e responsabili. Esattamente il contrario di quanto fatto da una coppia di Codogno (piena zona rossa) andata in vacanza a Trentino e risultata poi positiva al virus. "Andrebbero incriminati per tentato omicidio. E come loro tutti quelli che si stanno muovendo irresponsabilmente e contravvenendo le disposizioni", ha tuonato sempre su Twitter Crosetto.