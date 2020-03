Coronavirus, Alessandro Meluzzi a Stasera Italia: "Decrescita infelice. Andiamo verso un'economia di guerra"

10 marzo 2020 a

a

a

Alessandro Meluzzi, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, parla del coronavirus e degli effetti che questa emergenza sanitaria sta comportando: "Noi stiamo entrando inesorabilmente in una fase che definirei non di decrescita felice ma di decrescita massimamente infelice. In una caduta generale dei fatturati, delle aziende, delle piccole imprese, delle partite Iva, dei commercianti, io voglio vedere come faranno a pagare quelli che non stanno guadagnando e che devono pagare le rate del mutuo, le multe, una cartella esattoriale...".

Purtroppo, conclude Meluzzi, "in questa situazione stiamo andando, che lo vogliamo o non lo vogliamo, verso un'economia di guerra".